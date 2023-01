Presidentes dos três Poderes se reúnem e chamam atos de golpistas

Presidente Lula se reúne com todos os governadores do Brasil para debater ações antidemocráticas

Os presidentes dos três Poderes da República divulgaram, no fim da manhã de ontem (9), uma nota conjunta em defesa da democracia. No texto, eles dizem rejeitar os “atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas”.

“Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas, nos termos das leis brasileiras”, diz a nota, que foi publicada no perfil oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em redes sociais. “Conclamamos a sociedade a manter a serenidade, em defesa da paz, e da democracia em nossa pátria.”

Além de Lula, assinaram a nota o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o presidente em exercício do Senado Federal, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber. “Conclamamos a sociedade a manter a serenidade, em defesa da paz e da democracia em nossa pátria. O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação”, conclui o texto.

Os presidentes dos Poderes se reuniram no início da manhã dessa segunda-feira (9) depois que as sedes de Executivo, Legislativo e Judiciário foram invadidas na tarde de domingo (8) e depredadas por vândalos e pessoas que não aceitam o resultado das eleições do ano passado e pedem um golpe militar no país.

Também participaram o ministro da Defesa, José Múcio, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, além dos ministros do STF Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli.

Supremo

O STF (Supremo Tribunal Federal) prevê concluir a restauração do plenário, danificado na invasão de manifestantes golpistas, até o fim do recesso do Judiciário. A próxima sessão presencial está mantida para 1º de fevereiro.

O edifício sede estaria passando por perícia nessa segunda-feira (9) e permanece fechado até a conclusão dos trabalhos. Os anexos 1 e 2, onde funcionam o restaurante e os gabinetes, seguem funcionando normalmente.

A presidente do STF, ministra Rosa Weber, disse que a Suprema Corte “não se deixará intimidar por atos criminosos e de delinquentes infensos ao Estado Democrático de Direito”. Em nota, ela disse que “o edifício sede do STF, patrimônio histórico dos brasileiros e da humanidade, foi severamente destruído por criminosos, vândalos e antidemocratas”. “Lamentavelmente, o mesmo ocorreu no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. As sedes dos três Poderes foram vilipendiadas. O Brasil viveu neste domingo uma página triste e lamentável de sua história, fruto do inconformismo de quem se recusa a aceitar a democracia”, afirmou.

Governadores

À tarde, os presidentes de Poderes participaram também de reunião com os governadores de todos os estados. Após os episódios de ontem, o governador do Distrito Federal (DF) foi afastado pelo Supremo.

Os governadores, por regiões, usaram a palavra, quando defenderam manter a ordem e defender a democracia brasileira. O primeiro a falar foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que disse ter enviado tropas para ajudar no combate ao vandalismo e conclamou todos os governadores a formarem gabinete de crise para evitar os atos antidemocráticos.

Solidariedade

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que a democracia vai sair ainda mais forte, após os ataques e a invasão da sede dos três Poderes por militantes bolsonaristas. Ele disse que o Brasil construiu a democracia a duras penas e que ela vai sair ainda mais forte.

O governador de São Paulo usou a palavra durante a reunião de governadores, para prestar solidariedade aos três Poderes, que foram invadidos e vandalizados neste domingo (8) por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O governador afirmou que a pacificação do país exige gestos e enalteceu a democracia do país. Tarcísio de Freitas (Republicanos) é aliado do ex-presidente Bolsonaro e foi eleito governador com o seu apoio. O governador nunca tinha ocupado nenhum cargo eletivo e venceu o pleito em São Paulo graças ao ex-chefe do Executivo.

