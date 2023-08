Presidente do PT anuncia expansão em municípios e objetivos para eleições em MS

O presidente do PT (Partido dos Trabalhadores) no Mato Grosso do Sul, Vladimir Ferreira, destacou, durante entrevista, no programa “Capital Meio Dia”, que o partido está intensificando sua presença política, com diretórios reformulados e estruturados em 76 dos 79 municípios do Estado. O objetivo é claro: conquistar o maior número possível de prefeituras nas eleições de 2024 e fortalecer sua representatividade nas câmaras municipais, buscando triplicar o número de vereadores.

Em uma estratégia que visa retomar as administrações municipais no Estado, Ferreira destacou a importância da presença do PT em diversas localidades, ressaltando a necessidade de oferecer soluções eficazes para os desafios enfrentados pelas comunidades

Um dos aspectos fundamentais dessa estratégia é a valorização da diversidade e da inclusão dentro do PT. Vladimir Ferreira enfatizou a história política de valorização da mulher dentro do partido, apontando para a paridade entre homens e mulheres, em posições de liderança. “Essa é uma característica marcante do PT. Vale lembrar que nossa presidenta nacional é a deputada Gleisi Hoffmann”, ressaltou Ferreira. Ele também mencionou as figuras proeminentes das deputadas Camila Jara, na Câmara Federal e Gleice Jane, na Assembleia Legislativa, destacando a contribuição significativa das mulheres para a política partidária.

Quanto à escolha do futuro pré-candidato para a Prefeitura de Campo Grande, Vladimir Ferreira explicou que o critério central é a construção de unidade interna, dentro do partido. O nome da pré-candidata será escolhido em uma Plenária Municipal, marcada para o dia 23 de setembro. Até o momento, o coletivo de Combate ao Racismo já selecionou dois nomes para a pré-candidatura: a professora Bartolina e a professora Eugência. Além delas, as pré-candidatas Camila Jara e a advogada Giselle Marques também estão na corrida interna pela indicação.

Com essas estratégias bem definidas, o Partido dos Trabalhadores no Mato Grosso do Sul busca fortalecer sua presença e influência política nas eleições municipais, visionando ocupar mais espaços de poder no Estado.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa.