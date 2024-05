Presidente do PSDB confirma pré-candidatura de Datena à prefeitura de São Paulo

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, confirmou ao SBT News que José Luiz Datena será pré-candidato à prefeitura de São Paulo. O apresentador havia dito nesta semana que vai “até o fim” na campanha pelo cargo.

Ex-governador de Goiás, Perillo esteve em São Paulo nesta sexta-feira (17) para a filiação do ex-vereador Mario Covas Neto de volta ao PSDB. No evento, o dirigente citou a importância dos esforços para os tucanos voltarem a crescer no estado e na capital.

José Luiz Datena apresenta um programa na TV Bandeirantes diariamente e tem grande visibilidade na cidade. Ele foi convidado pela deputada federal Tabata Amaral (PSB) para ser seu candidato a vice-prefeito. No início de abril, se filiou ao PSDB.

A confirmação de Marconi sobre a pré-candidatura sucede as do próprio Datena e do presidente do diretório municipal do PSDB, José Aníbal, que aconteceram nos últimos dias.

Vale lembrar que o apresentador já esteve perto de concorrer a prefeito e vice-prefeito da capital e a senador pelo estado em outras ocasiões, mas, por diferentes razões, não seguiu até as urnas em nenhuma das oportunidades.

