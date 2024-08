Presidente da Anvisa rebata críticas de Lula e defende trabalho da agência

O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, reagiu duramente às críticas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que havia questionado a demora na liberação de medicamentos pelo órgão regulador. Em uma nota de uma página e meia, Barra Torres afirmou que Lula se “equivoca” ao criticar o trabalho da Anvisa, destacando que as falas do presidente enfraquecem a agência e atribuem a responsabilidade pela demora à redução do quadro de servidores.

“A fala [de Lula] entristece, agride, avilta e, acima de tudo, enfraquece a Anvisa”, declarou Barra Torres. Ele enfatizou que a agência precisa de mais apoio e recursos humanos para desempenhar suas funções de forma eficiente. “Necessário é que mais pessoas possam se somar a nós em nosso trabalho. Necessário é que gestores públicos, responsáveis por gerar condições de trabalho, cumpram com seus deveres e não terceirizem suas próprias responsabilidades.”

As declarações de Lula ocorreram na sexta-feira (23), durante a inauguração de uma fábrica de medicamentos em Hortolândia, São Paulo. O presidente criticou a suposta demora da Anvisa em liberar remédios, sugerindo que a agência só agiria de forma mais ágil se seus membros tivessem que lidar com a perda de um parente devido à falta de medicamentos.

“Não é mais possível o povo não poder comprar remédio porque a Anvisa não libera. Essa é uma demanda que a gente vai resolver. Porque quando algum companheiro da Anvisa perceber que algum parente dele morreu, porque um remédio que poderia ser produzido aqui, não foi produzido porque eles não permitiram, aí a gente vai conseguir que ela seja mais rápida e que atenda melhor os interesses do país”, disse Lula durante o evento.

Barra Torres, em sua nota, rebateu essa acusação, afirmando que a Anvisa sempre trabalhou em prol da saúde da população e que as críticas do presidente colocam os cidadãos contra a agência. “Ao nos qualificar de pessoas que precisam da dor da morte de entes queridos para fazer o próprio trabalho, equivoca-se o orador, e mesmo não desejando, coloca a população contra a Anvisa, que sempre a defendeu”, afirmou.

Perfil de Antonio Barra Torres

Antonio Barra Torres é formado em Medicina e serviu por 32 anos na Marinha, de onde saiu como contra-almirante em 2019 para assumir um cargo na Anvisa, indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro. Em outubro de 2020, foi oficializado na presidência da agência e teve sua nomeação confirmada pelo Senado.

Durante sua gestão, Barra Torres se destacou por discordar publicamente de Bolsonaro em diversas ocasiões, especialmente em questões relacionadas à pandemia de COVID-19. Um dos principais conflitos ocorreu quando a Anvisa aprovou a vacinação contra a COVID-19 para crianças, contrariando a posição de Bolsonaro, que era contra a imunização infantil.

A resposta de Barra Torres às críticas de Lula reforça a importância da autonomia da Anvisa e destaca os desafios enfrentados pela agência devido à falta de recursos e pessoal, em um momento em que a pressão por agilidade na aprovação de medicamentos é crescente.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais