Presença de Bolsonaro pode mudar o rumo da política estadual

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado MS

Políticos concordam que a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), em Mato Grosso do Sul, pode mudar o rumo da política estadual, e da trajetória eleitoral este ano.

No Estado, bolsonaristas e simpatizantes aguardam ansiosos o presidente, que pretende cumprir agenda oficial, na inauguração do Residencial Canguru, zona sul de Campo Grande, às 10h30. Ele estará em uma das suas últimas agendas públicas, já que a partir de 2 de julho, os pré-candidatos às eleições não podem mais participar de inaugurações de obras por conta da legislação eleitoral.

O presidente seguirá em agenda oficial para eventos na Bahia, nas cidades de Feira de Santana e Salvador. Com isso, os políticos do Estado estão em polvorosa já que é a “chance única” de aparecer ao lado do presidente e de quebra “ganhar uma força” na pré- -candidatura.

A onda bolsonarista elegeu centenas de políticos em 2018, e de lá pra cá uns se destacaram pela fidelidade ao presidente e outros foram classificados como “traidores” ou “caroneiros”. Em Mato Grosso do Sul, a questão da majoritária e quem de fato terá apoio do presidente ainda é uma dúvida de muitos seguidores do conservadorismo.

Há o ex-secretário Eduardo Riedel, do PSDB, disputando o governo do Estado com interesse em dar palanque para Bolsonaro, por meio de articulação da ex-ministra Tereza Cristina (PP), e o deputado estadual Capitão Contar, do PRTB, que segue no mesmo intuito.

Ambos pleiteiam o mesmo cargo, e carregam em comum o apoio a Bolsonaro. Inclusive, a pré-candidata ao Senado Tereza Cristina afirmou que os apoios duplos somam no projeto de reeleição do presidente. Porém, o que está em jogo hoje, é: “Quem estará ao lado de Bolsonaro.”

O deputado Capitão Contar organizou motociata e confirmou a participação do presidente. O passeio não está incluso na agenda presidencial, mas o parlamentar garante que Bolsonaro estará junto do público durante o percurso pela Avenida Afonso Pena.

“O presidente confirmou que após a entrega dos apartamentos estará participando conosco da motociata de apoio, e que organizamos para recepcioná-lo.”

Questionado sobre se a vinda dele muda o trajeto da política aqui em Mato Grosso do Sul, Contar disse ao jornal O Estado que, ao contrário, a presença do presidente reforça apoios já consolidados a pré-candidatos que estão alinhados, e que carregam as mesmas bandeiras.

“Não acho que a vinda do presidente Bolsonaro muda a trajetória da política em Mato Grosso do Sul. Ao contrário, a vinda dele reforça o que já está consolidado em nosso Estado, que é a sede de mudança e a esperança de renovação na política.”

O pré-candidato a governador Capitão Contar, que também é motociclista, usou o hobby em comum com o presidente para somar prestígio. A estratégia é vista como positiva por apoiadores e, neste momento, ele tende a ser a figura política da majoritária a estar ao lado de Messias no tradicional passeio.

Se a agenda se concretizar, Contar firma ainda mais a pré-candidatura. “Queremos pessoas que estejam condizentes com as bandeiras do presidente, pessoas que tragam como princípios o combate à corrupção, a transparência, que tenham como lema Deus, Pátria e Família. O maior sentimento que o presidente traz a Mato Grosso do Sul com sua vinda, é reforçar seus valores. E, aqueles pré-candidatos que estejam alinhados com isso, com certeza serão fortalecidos”, disse Capitão Contar.

O deputado Coronel David afirmou ao jornal O Estado que a figura de Bolsonaro é muito forte para qualquer candidatura. Ele acredita que este ano, assim como em 2018, a presença do chefe do Executivo em Campo Grande terá importância para os que pleiteiam cargos e disputam eleições.

David inclusive diz que a vitória na eleição passada se deu ao abraçar o projeto do presidente e afirmou que é grato a Bolsonaro, e segue fiel no propósito. “O presidente continua sendo fundamental para dar força às candidaturas do PL e dos partidos aliados. Eu fui favorecido com isso e reconheço a força do presidente na minha eleição e na votação que eu tive. Reconhecer isso é dever de justiça e gratidão. Por isso permaneço e continuarei leal ao presidente”, disse o deputado Coronel David.

O deputado, que sempre se faz presente nas agendas do presidente quando possível, desta vez não participa, pois vai permanecer ao lado da esposa, que está no hospital em decorrência de um AVC.

“Infelizmente não. Minha esposa teve um AVC isquêmico na madrugada de segunda e eu estou com ela no hospital. Estou feliz com a vinda do presidente e não tenho dúvida de que o povo do nosso Estado o receberá como sempre o recebeu, com alegria e satisfação.”

Para o deputado estadual João Henrique Catan (PL), a vinda de Jair Bolsonaro fortalece a legenda em Mato Grosso do Sul, e os pré-candidatos da base. “A chegada do presidente Jair Bolsonaro fortalece não só sua base no PL aqui em MS como também quem pretende seguir trabalhando conforme sua cartilha do desenvolvimento, do crescimento do Brasil.”

Catan afirma que os integrantes do partido estarão no evento e que ele também participa da manifestação de apoio no Centro.

“Estas pessoas estarão amanhã ao lado dele, principalmente o povo, que sabe reconhecer como o país mudou e quer muito mais. Nós participaremos não só do evento no Jardim Canguru como da manifestação nas ruas, como sempre fizemos, defendendo nossas cores verde e amarela.”

Outro bolsonarista que chega à Capital na comitiva do presidente é o deputado Dr. Luiz Ovando (PP). O parlamentar pondera que Bolsonaro visita novamente a cidade com “calor e muita alegria”.

O deputado não comentou sobre o reflexo na política. Líder do PSDB na Assembleia Legislativa, a deputada Mara Caseiro também foi indagada a respeito e não respondeu até o fechamento do texto, assim como os deputados Neno Razuk (PL) e Gerson Claro (PP).

Adriane Lopes terá primeira agenda com presidente – A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), participa e terá a primeira agenda com o presidente Jair Bolsonaro (PL), após sua posse. Ela e o deputado Lidio Lopes, presidente do Patriota, recebem o presidente.

“Será a oportunidade de reforçar as parcerias para viabilização de novos projetos voltados a da habitação popular”, destaca a prefeita ao comentar a agenda.

Adriane Lopes participa nesta quinta-feira (30) da cerimônia de entrega de 300 apartamentos do Residencial Jardim Canguru, localizado no bairro Centro-Oeste, região do Anhanduizinho.

A entrega do empreendimento, proporcionada pela Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Governo do Estado e o governo federal, celebra mais essa conquista da moradia digna na Capital. A cerimônia contará com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira.

A prefeita participa, às 9h, da recepção à comitiva na Base Aérea de Campo Grande. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) tem presença confirmada por meio da assessoria, e o governador fará o papel de anfitrião.

Leia a versão impressa do Jornal O Estado MS