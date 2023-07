Prefeitura de Campo Grande recebe comitiva chilena para inaugurar Escritório Comercial

Na noite desta última quinta-feira (06/07), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, recebeu uma comitiva chilena em um jantar de negócios. Os representantes do Chile estão na capital de Mato Grosso do Sul para inaugurar o Escritório Comercial da Corporação de Desenvolvimento da Região de Tarapacá, que acontecerá nesta sexta-feira. A abertura desse espaço tem como objetivo impulsionar as negociações e as trocas comerciais entre o Brasil e o Chile, aproveitando a localização estratégica de Campo Grande como um hub logístico para as Rotas de Integração Latino-Americana que estão em desenvolvimento.

Campo Grande é considerada a Capital da Rota Bioceânica e tem como meta promover o desenvolvimento econômico da região Centro-Oeste do Brasil. A prefeita Adriane Lopes expressou sua satisfação em recepcionar a comitiva chilena e destacou a importância da inauguração do escritório para fortalecer as perspectivas de avanço no desenvolvimento econômico da região.

“Estamos muito felizes em recepcioná-los. Essa inauguração da sala comercial do Chile aqui na Capital demonstra, na prática, que as perspectivas de avanço no desenvolvimento econômico que estamos buscando já são uma realidade. Pretendemos projetar a nossa cidade, avançar na integração e fazer com que nossa Capital seja um ponto de expansão. Estamos à disposição para promover o desenvolvimento econômico dos nossos países em conjunto”, afirmou a prefeita.

Campo Grande está se transformando em um corredor de acesso ao Brasil, alcançando diversos outros estados e até mesmo o Oceano Atlântico. A rota possibilita a chegada ao Oceano Pacífico por meio do Chile, passando por Porto Murtinho, Jujuy (AR), Iquique e Antofagasta. Da mesma forma, os chilenos podem percorrer o caminho inverso, chegando a Campo Grande e, a partir daí, aos estados do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, São Paulo e Paraná. Esses últimos estados são onde estão localizados os portos de Paranaguá e Santos, que permitem o acesso ao Oceano Atlântico para alcançar países europeus, por exemplo.

José Miguel Carvajal, Governador de Tarapacá, Chile, ressaltou a importância da parceria e da posição estratégica de Campo Grande para os negócios com o mercado asiático. Ele enfatizou a relação especial entre a região norte do Chile e a China, bem como a presença de empresas chinesas na Zona Franca de Iquique.

A instalação do Escritório Comercial do Chile em Campo Grande é o resultado de diversas reuniões entre a Prefeitura da cidade e o Governo de Tarapacá, coordenadas pela Gerência de Fomento ao Comércio Exterior da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio. Adelaido Vila, titular da Sidagro, afirmou que Campo Grande está se consolidando como um centro de integração entre o Brasil e os países da América do Sul e da Ásia, e que os novos corredores logísticos revolucionarão a importação e exportação, facilitando o acesso e reduzindo o tempo de transporte de mercadorias, como as destinadas à China.

Os dados do Boletim Econômico da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio demonstram a importância das relações comerciais entre Campo Grande e o Chile. A cidade já transacionou mais de US$ 31,631 milhões com o Chile somente em 2023, representando 32% do movimento total de comércio exterior com os países da RILA (Rota de Integração Latino-Americana) e 6,6% do total movimentado globalmente.

Comparando os meses de janeiro a maio de 2021 e 2023, houve um aumento de mais de 9.000% nas compras de produtos chilenos por Campo Grande, chegando a quase US$ 1,5 milhão. O salmão chileno, muito apreciado pelos campo-grandenses, destaca-se como um dos principais itens adquiridos. As exportações também cresceram 3%, totalizando US$ 30,138 milhões, com destaque para o complexo de carnes bovinas e rações para animais.

Além das relações com o Chile, o comércio exterior de Campo Grande com os países da RILA supera os US$ 98,986 milhões em 2023, um crescimento de 53% em relação ao mesmo período de 2022. Esses números demonstram o potencial comercial, de serviços e turismo da integração com esses países.

A instalação do escritório chileno em Campo Grande é considerada uma etapa importante para posicionar a cidade como um centro de desenvolvimento. O trabalho de aproximação realizado nos últimos anos e a valorização das potencialidades das diferentes localidades têm estimulado indústria, comércio, serviços, agronegócio e turismo. Acredita-se que Campo Grande desempenhará um papel fundamental como a capital da Rota Bioceânica.

O jantar de negócios contou com a presença de representantes do Ministério das Relações Exteriores, do deputado estadual de MS Lídio Lopes e de membros da comitiva chilena, incluindo autoridades e empresários. A expectativa é que essa parceria promova melhorias nas condições de vida da população e gere oportunidades de emprego e crescimento econômico para ambos os países.

