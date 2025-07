Prefeitos debatem soluções para crise da saúde na quarta-feira

Prefeitos e secretários municipais de saúde, participarão na próxima quarta-feira (16) do Dia S – Prefeitos pela Saúde, uma mobilização que reforça o compromisso dos gestores municipais com a melhoria da saúde pública e o fortalecimento da articulação com o Governo do Estado na busca de soluções para o setor da saúde pública.Trata-se de uma reunião técnica com foco na pauta “Gestão da Saúde nos Municípios” promovida pel Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

“Essa agenda foi construída com a nossa diretoria e com total apoio da Secretaria de Estado de Saúde. O Dia S – Prefeitos pela Saúde nasce da necessidade de fortalecer a gestão municipal por meio do diálogo direto com o Estado. É um momento de escuta, articulação e construção conjunta de soluções para melhorar a saúde nos municípios”, afirmou o presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli.

A iniciativa integra o calendário institucional da Assomasul e reforça o papel da entidade na mediação de pautas prioritárias entre os municípios e o Governo do Estado, fortalecendo a gestão pública e garantindo mais representatividade para os gestores municipais nas decisões que impactam diretamente a população sul-mato-grossense.

