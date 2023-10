Prefeito de Bela Vista pode ser afastado após nova decisão da Justiça

A Justiça divulgou na última terça-feira (20), no Diário Oficial de Justiça uma nova decisão referentes ao primeiro mandato de Reinaldo Piti ( PSDB), prefeito de Bela Vista.

Piti foi reeleito em 2020. Com a decisão do Tribunal de Justiça, a Câmara seguindo o Art.54 da Casa, afastará o prefeito por 180 dias, e caso ele não seja julgado nesse período, a Câmara poderá prorrogar o afastamento. O Relator é o José Hale Hamad, e a decisão é colegiada.

Piti foi alvo de duas fases da operação Linha Marcada, em que o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) investigou fraude a licitações no primeiro mandato nos anos de 2018 e 2019. Empresas privadas também estão no “róll” de investigados.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou o prefeito de Bela Vista e outros envolvidos no suposto esquema de direcionamento de licitações e pagamento de propina.

