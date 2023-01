A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, fará uma nova troca no secretariado. Rudi Fiorese deixará a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande.

No lugar de Rudi Fiorese, assume o engenheiro civil e conselheiro federal Domingos Sahib Neto, conforme adiantou o site Investiga MS. Domingos já foi conselheiro, diretor e presidente em exercício do Crea.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.