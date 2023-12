Prefeita foca no mandato e diz que reeleição está em segundo plano

Adriane Lopes se filia ao Progressistas na próxima semana e eleição será definida posteriormente

Durante agenda de lançamento de obras na região das Moreninhas, em Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes, que se filia em 1° de junho ao Progressistas, afirmou, durante coletiva, que está focada no mandato e que a disputa de reeleição está em segundo plano.

Questionada sobre o futuro político no Progressistas, a prefeita reafirmou que recebeu convite da senadora Tereza Cristina ainda no ano passado, antes da eleição do governador Eduardo Riedel.

Segundo ela, a filiação não partiu devido à busca por reeleição e sim pelo fato de que o partido Patriota está em processo de fusão com o PTB, o que, na visão dela, não seria mais saudável para seu projeto. Adriane afirma que, na conversa com Tereza Cristina, não foi citada a possível disputa, em 2024. “Eu não conversei sobre reeleição, nós conversamos sobre o partido e, pela fusão do meu partido, tomei esse posicionamento.

Precisava do apoio da senadora para Campo Grande, nesse tempo, e ela veio, prontamente e me convidou. Para que a gente possa fortalecer a parceria por Campo Grande, decidimos ir para o PP”, disse Adriane Lopes, que concordou que a reeleição é projeto secundário: “Sim, pois o nosso foco, hoje, é Campo Grande e fazer as entregas, em parceria com o Governo do Estado”.

Ainda há burburinhos sobre a liderança na Câmara e se o vereador Beto Avelar (PSD) continuará na função.

Questionada se haverá trocas e se o vereador Victor Rocha, único representante do Progressistas teria alguma chance de ser escolhido, a prefeita desconversou e jogou a bola para os parlamentares. “Bom, esta é uma questão que os próprios vereadores terão que responder. Eu optei em ir para o PP, agora, não posso falar por eles. Acredito que eles também vão caminhar para viabilizar a reeleição deles, já que são vereadores, mas isso é uma decisão pessoal de cada um.”

Em contrapartida, o vereador Beto Avelar pontua, ao jornal O Estado, que a prerrogativa de escolha do líder é da prefeita. Ele disse, ainda, que o PSD continua na base.

A senadora Tereza Cristina (PP) também participou da agenda e argumentou que o partido continua aliançado ao PSDB, que planos políticos e partidários serão tratados somente daqui a alguns meses. “Sobre eleições, vamos tratar a partir do fim do ano e no ano que vem. Esse é um momento em que estamos trabalhando pela governabilidade, pelas entregas, pelas obras e pela parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado. Sou só um amortecedor, aqui. Não tem nada de junto ou de separados. Estamos juntos, hoje, por MS. Eleições, vamos falar lá na frente. Com certeza, o

PP vai querer ter candidatos, pois é para isso que temos partidos, mas essa é uma conversa que vamos sentar e ter lá na frente”, disse Tereza, que finalizou comentando que a prefeita Adriane oportuniza o crescimento do Progressistas. “Ela foi muito clara quando veio para o partido e disse que tem uma identidade comigo e eu disse a ela que vamos caminhar juntas.”

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram