Prefeita destaca prioridade para concluir obras inacabadas

A prefeita Adriane Lopes (Patriota), participou de uma entrevista a uma emissora de televisão local nesta quarta-feira (11), destacou o desafio de terminar obras inacabadas na Capital e foi categórica em afirmar que agora é uma nova gestão.

“Meu maior desafio é terminar as obras que foram iniciadas nas gestões passadas e entregar para a população de Campo Grande, escolas, equipamentos para área da saúde, trazendo mais conforto, comodidade e atendendo os moradores de Campo Grande”. enfatizou a prefeita.

Uma das obras citadas foi do Centro Belas Artes, o qual ela relatou que deve ser concluída neste ano. Além da obra de contenção para evitar alagamentos na Avenida Ernesto Geisel.

Adriane também afirmou que respeita a gestão do antecessor, o ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), mas que daqui para frente será tudo novo. E comentou que ainda fará alterações de pessoas e secretários.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.