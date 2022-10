Prefeita Adriane Lopes, anuncia apoio a Eduardo Riedel

Em publicação numa rede social, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota) afirmou apoiar o candidato ao governo de Mato Grosso do Sul da chapa PSDB, Eduardo Ridel. Adriane anunciou também apoio ao candidato a reeleição a presidência da república, Jair Bolsonaro (PL).

O anúncio aconteceu após reunião na casa da prefeita, no bairro Caranda Bosque, em Campo Grande.

“Agora, no segundo turno, reafirmamos nosso compromisso com a população, reafirmando nosso apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro e ao nome que aqui melhor representa os ideais e propósitos que nos guiam, Eduardo Riedel. É uma decisão madura, serena, sustentada pelo senso de responsabilidade que o momento exige”, publicou.

Os apoios foram assinados além dos correligionários e também o deputado estadual reeleito Lídio Lopes que preside o Patriota no estado. A publicação ressalta que a escolha de Ridel se dá as qualidades vistas no candidato.

“Ele reúne as qualidades necessárias para uma boa gestão no governo, e que já se provou, no exercício de sua prática como secretário, comprometido com as demandas e os desejos dos campo-grandenses e dos brasileiros”. A publicação é finalizada com um pedido para que a população veja as propostas de seu plano de governo e afirma a união para, segundo a nota, “um país mais justo”. Finaliza a publicação.