“Precisamos voltar ao protagonismo do futebol”, destaca Riedel em evento de lançamento do Estadual

Aconteceu na noite de ontem (16), em uma churrascaria de Campo Grande, o lançamento oficial do Campeonato Sul-mato-grossense de 2023. O evento contou a participação de dirigentes dos clubes participantes, cronistas esportivos e secretários do governo de Mato Grosso do Sul. O campeonato estadual contará com 10 equipes, divididos em dois grupos de cinco times. O atual campeão é o Operário Futebol Clube.

Conforme o regulamento do campeonato, os quatro melhores de cada grupo, avançam para as fases finais do torneio. Na primeira fase do campeonato, os clubes se enfrentam em partidas de ida e volta, dentro de suas respectivas chaves. Os times participantes do estadual são: Operário, Comercial, Serc (Chapadão do Sul), Costa Rica, Ivinhema, Coxim, Dourados, Aquidauanense, Operário Atlético (Caarapó) e Novo (Sidrolândia).

Durante o evento, foi assinado um convênio entre Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) com a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) para o repasse de R$ 1 milhão para o custeio de viagens, arbitragem e uniformes.

“É importante e fundamental esse apoio ao futebol de Mato Grosso do Sul. Precisamos manter essa ajuda para que os clubes possam conseguir o acesso de divisão no nacional. A ajuda para estruturar Estado é fundamental e a nossa expectativa é que os times do Estado possam crescer e consiga seus objetivos na Série D e na Copa do Brasil”, afirmou o governador.

Ainda durante o evento, o governador destacou a importância do governo do Estado em investir nos clubes de Mato Grosso do Sul. “Faz toda diferença. Se houver esse suporte, esse empurrãozinho, podemos fazer o esporte de Mato Grosso do Sul voltar a crescer. Precisamos voltar ao protagonismo do futebol”, destacou.

