PP anuncia Adriane no comando do partido na Capital

[Texto: Daniela Lacerda, Jornal O Estado de MS]

Com a presença da senadora Tereza Cristina (PP), do presidente do diretório sul-mato-grossense, Marco Aurélio Santullo, do vice-presidente regional, deputado Dr. Luiz Ovando e da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, o PP (Partido Progressista) realizou ato de filiação de mulheres na Câmara Municipal, na manhã de sábado (2).

O evento foi marcado pela presença maciça de servidores da Prefeitura de Campo Grande e secretários municipais, além de lideranças do partido. Na oportunidade, também foi anunciado que a prefeita Adriane Lopes está assumindo o comando do PP, em Campo Grande.

“Nós queremos um exército de mulheres e de homens, também, nos ajudando nesse grande desafio. A nossa cidade é pujante, é uma Capital que cresce todos os dias. E nós queremos, junto com o partido Progressistas, levar Campo Grande para o futuro de tudo. O futuro em que as crianças tenham uma escola para estudar. O futuro em que as mulheres da nossa cidade sejam respeitadas. Que Campo Grande seja progressista. A nossa lição é fazer do PP aqui, em Mato Grosso do Sul, o PP Mulher Maior do Brasil”, disse a prefeita, no discurso.

De acordo com o partido, mais de 2 mil mulheres foram filiadas no evento, que foi marcado pelo apelo para que mais mulheres entrem na política e sigam o exemplo da maior estrela do PP hoje no Estado, a senadora Tereza Cristina, ovacionada como referência para todas as mulheres brasileiras. Em seu discurso, a senador disse: “Adriane! De uma maneira ou de outra, quando a gente entra na política, nós, mulheres, somos referência para outras mulheres, que começam a acreditar que também podem chegar lá! Não é fácil ser mulher na política, porque nós temos jornada dupla, temos outros compromissos, que os homens não tem. Nós não queremos competir com ninguém, queremos andar juntos, com homens e mulheres de bem, que queiram mudar o nosso Estado, o nosso país”, disse Tereza.

À frente do PP na Capital, Adriane disse que tem como objetivo ampliar a representatividade do partido Progressistas. “Nosso objetivo é ampliar a nossa quantidade de filiadas e fortalecer o PP, em Mato Grosso do Sul e Campo Grande”, declarou a prefeita.

O PP conta hoje com 18 prefeitos filiados em Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande e Dourados. O partido conta hoje com dois vereadores na Capital, mas a expectativa é de aumento, já na janela partidária, quando deve receber os vereadores Professor Riverton e Beto Avelar, ambos do PSD. Acesse também: Vereadores analisam quatro projetos na sessão desta terça-feira