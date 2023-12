Preços de combustíveis na região Centro-Oeste diminuem em novembro e etanol se destaca como opção econômica

A última pesquisa do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) revela o cenário dos preços dos combustíveis na Região Centro-Oeste, trazendo insights valiosos sobre o comportamento do mercado. O levantamento, que proporciona uma média precisa das transações nos postos de combustível, destaca que o preço médio do litro do etanol encerrou novembro em R$3,58, representando um aumento de 0,28% em relação à primeira quinzena do mês. Apesar do incremento, a média permanece como a menor do território nacional.

No mesmo período, o preço médio do litro da gasolina manteve-se constante, registrando R$5,86. Quanto ao diesel comum, houve uma redução de 0,78%, chegando a R$6,32, enquanto o diesel tipo S-10 foi encontrado a R$6,53, representando uma diminuição de 0,91%.

Ao analisar os dados por Estados, destaca-se que Goiás foi a única unidade federativa a apresentar aumento nos preços da gasolina (0,71%) e do etanol (2%). Nos demais Estados da Região Centro-Oeste, houve uma queda nos valores de todos os combustíveis.

“O preço médio do etanol ficou abaixo de R$4 em todos os estados do Centro-Oeste, destacando-se como o combustível mais recomendado para os motoristas da Região”, enfatiza Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL, baseado nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, destaca-se pela confiabilidade devido à grande quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, como marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, continua fornecendo informações valiosas para os consumidores e contribuindo para a compreensão do cenário econômico no setor de combustíveis.

Confira a tabela com as médias de cada Estado da Região Centro-Oeste:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: