Posse de membros da Frente em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa será na quarta na ALEMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza na próxima quarta-feira (27) a posse de 62 membros que irão compor a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Coordenada pelo deputado Renato Câmara (MDB), a Frente será composta por representantes de 37 instituições.

Para o evento, marcado para às 14h, no Plenário Júlio Maia, também está prevista a palestra “Rede de Atenção à Pessoa Idosa: Estado da Arte e Desafios para o Futuro”, que será ministrada pelo professor doutor Ramon Moraes Penha, chefe do Ambulatório de Gerontogeriatria e Cuidados Paliativos da Clínica Escola Integrada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Além das instituições parceiras e Renato Câmara, também são membros da Frente os deputados Antonio Vaz (Republicanos), Coronel David (PL), Gleice Jane (PT), João César Mattogrosso (PSDB), Junior Mochi (MDB), Londres Machado (PP), Lucas de Lima (PDT), Mara Caseiro (PSDB), Marcio Fernandes (MDB), Pedro Kemp (PT), Pedrossian Neto (PSD) e Rafael Tavares (PRTB).

A cobertura será feita pelos canais oficiais da ALEMS, pela TV ALEMS, Rádio ALEMS e Site Oficial, onde você também encontrará o Banco de Imagens do evento, que será aberto ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa fica na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9, primeiro prédio do Parque dos Poderes pela entrada da Avenida Mato Grosso.

Com informações da Agência ALEMS.

