Políticos do estado terão semana decisiva em Brasília

Reuniões podem encaminhar trocas de partidos

Reinaldo Azambuja, Nelsinho Trad, Eduardo Riedel e até mesmo a senadora Tereza Cristina estão envolvidos em reuniões previstas para acontecerem nesta semana em Brasília que poderão definir o rumo da política estadual nas próximas eleições. Os encontros devem acontecer com membros das direções nacionais de algumas das principais siglas políticas do país, como PSDB, PP, PL, PSD, MDB e Republicanos, que podem estabelecer migrações, composição de Federações, incorporações e fusões de partidos.

Já quarta-feira Reinaldo Azambuja estará na Capital Federal para um encontro com o presidente nacional do PL Waldemar da Costa e possivelmente com o ex-presidente Jair Bolsonaro quando poderá encaminhar a sua filiação ao PL e assim cumprir um acordo firmado no ano passado quando acertou o apoio do partido a candidatura do deputado federal Beto Pereira a prefeito de Campo Grande. Reinaldo também terá reuniões com a direção do PSDB para definir sua saída, caso venha a ser confirma a filiação ao PL.

Quanto ao Governador Eduardo Riedel a imprensa nacional divulgou na semana passada matéria dando conta de que, em seu retorno ao Brasil após uma viagem aos Estados Unidos, deveria acelerar as definições sobre a permanência ou não no PSDB. Antes da viagem, Riedel concedeu entrevistas já em tom de despedida do ninho dos Tucanos, mas sinalizou que poderia definir a sigla de destino nesta semana quando retornasse às atividades normais na Governadoria.

Nelsinho

Outro nome que deverá estar participando de reuniões que podem definir migração de políticos é o Senador Nelsinho Trad que na próxima sexta-feira (23) estará reunido com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Esta seria uma tentativa de reaproximação, uma vez que o senador ficou contrariado com as negociações que Kassab manteve com Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel, tendo inclusive vindo a Campo Grande sem sequer ter avisado ele que é presidente regional do PSD.

Nelsinho já teria adiantado negociações com o PP e com o PL, siglas que lhe garantiriam a possibilidade de manter o seu projeto de reeleição com uma forte estrutura, o que não acontecerá se ele permanecer no PSD, que depende de uma filiação de Riedel e Reinaldo Azambuja cada vez mais improvável. Em relação ao PP o convite foi feito pela senadora Tereza Cristina e no PL foi o próprio ex-presidente da República Jair Bolsonaro

MDB-Republicanos

Também deve acontecer reuniões entre os dirigentes nacionais do MDB e do Republicanos que estão discutindo a possibilidade de composição de uma Federação que, mesmo não tendo intenção de lançar candidatos ao Governo e ao Senado, podem acabar optando uma candidatura em apoio ao PP. Neste caso, poderia acabar motivando a senadora Tereza Cristina a entrar na disputa pelo Governo do Estado, o que poderia criar dificuldades para o projeto de reeleição de Eduardo Riedel.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.