Políticos buscam aproximação com Planalto; bolsonaristas evitam agendas

Em uma sequência de eventos realizados ontem (28), em Mato Grosso do Sul, representantes do governo federal marcaram presença em Campo Grande, para uma série de inaugurações e anúncios de projetos. O que chamou a atenção foi o contraste entre as abordagens políticas. Enquanto algumas figuras tentaram aproximação com a base do governo Lula, os bolsonaristas evitaram participar das agendas públicas com os ministros do governo Lula.

O dia de atividades teve a participação total do governador Eduardo Riedel (PSDB) e de diversas figuras do ninho tucano, entre vereadores, deputados e secretários, o ex-governador Reinaldo Azambuja também marcou presença. O dia começou com a abertura oficial da Caravana da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste), apresentado pela superintendente Rose Modesto. O evento ocorreu no Mercadão Municipal de Campo Grande.

Rose Modesto, antes bolsonarista e conhecida por votar amplamente com o governo Bolsonaro enquanto deputada federal, agora trabalha com cargo negociado oferecido via União Brasil e PT. Ela destacou, durante coletiva de imprensa, sobre os facilitadores de créditos no projeto aos micro, pequenos, médios e grandes empresários, e aproveitou para afirmar que a Sudeco tem todo o apoio do governo Lula.

“O governo federal e o presidente Lula vêm trabalhando muito, no intuito de diminuir os juros, mas hoje, os juros do FCO e do FDCO são um dos melhores do Brasil e do Centro-Oeste”, disse a superintendente

O senador Nelsinho Trad (PSD), bolsonarista declarado e que trabalhou pela campanha do ex-presidente nas eleições de 2022, também participou das agendas, assim como a senadora Soraya Thronicke (Podemos), que concorreu ao cargo de presidente contra Lula e Bolsonaro, no ano passado.

A representação da bancada federal mostrou uma divisão clara. Enquanto deputados do PT, Vander Loubet e Camila Jara, e todos os deputados do PSDB: Dagoberto Nogueira, Beto Pereira e Geraldo Resende também estiveram presentes, a ausência de parlamentares alinhados ao governo Bolsonaro, como Marcos Pollon (PL), Rodolfo Nogueira (PL), Dr. Luiz Ovando (PP) e a senadora Tereza Cristina (PP), foi notada como uma forma de manter-se fiel aos seus eleitores e alinhamentos políticos. O presidente da Assembleia Legislativa de MS, deputado Gerson Claro, também do PP, não foi na agenda e a Assembleia enviou representantes, sendo os deputados Paulo Corrêa (PSDB), João César Mattogrosso (PSDB), Gleice Jane (PT) e Pedro Kemp (PT).

Em segunda agenda, dessa vez sob a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, houve ciclo de palestras do Fundo Geral de Turismo, no Bioparque.

Ministro da Justiça

A terceira e última agenda teve a presença do ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. No espaço Rubens Gil de Camilo, o Estado foi contemplado com recursos, implantação do PAS (Plano de Ação na Segurança) e do Pronasci 2 (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania).

A ministra Simone Tebet aproveitou também para dizer que o governador Eduardo Riedel esteve em Brasília por pelo menos duas vezes, em reuniões com o ministro Flávio Dino, para pedir recursos, o que foi possível graças a articulações positivas com o governo federal. Isso, segundo ela, demonstra também que a relação institucional do MS com o governo Lula está indo muito bem.

“É um projeto do presidente Lula, projeto de uma frente ampla que vai reconstruir o Brasil, sem deixar absolutamente ninguém para trás”, disse a ministra Simone Tebet.

Riedel destacou que a bancada federal é unida, apesar de diferenças políticas e posicionamentos. “Vamos trabalhar juntos, por todos os setores. É o I de integração. Essa é uma demonstração clara, e todos conhecem as divergências políticas existentes na bancada federal, mas tenham certeza de que a nossa bancada está 100% integrada quando o Mato Grosso do Sul convoca para trabalhar pelo Estado, eles estão presentes. Eles pensam, em primeiro lugar, no nosso Estado e nas pessoas daqui”, disse Riedel.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, deu um recado vindo do presidente Lula e garantiu que ele virá ao MS em breve, no lançamento do novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento). “O presidente Lula manda um abraço a todo o povo do Mato Grosso do Sul. Os investimentos são em várias áreas e o presidente tem apreço por esse querido Estado”, disse o ministro Flávio Dino, que destacou também que a primeira Casa da Mulher Brasileira do país foi implantada na época do governo de Dilma Rousseff, em Campo Grande e que o PT sempre lembra do Estado em seus planejamentos.

A tentativa é clara, para uma aproximação com o eleitorado sul-mato-grossense, ao passo que reforça os investimentos em várias áreas no Estado. O ministro recebeu o título de visitante ilustre pelos vereadores da Câmara de Campo Grande.

Elogios ao governo federal

A senadora Soraya Thronicke elogiou a capacidade de diálogo do ministro Flávio Dino, enfatizando que ele superou barreiras partidárias para ajudar com recursos. “Gostaria de agradecer ao ministro Flávio Dino, pela capacidade de articulação e de diálogo que ele tem. Eu estava com recursos travados e o ministro, sem olhar de que partido e de que linha eu sou, ajudou. Isso demonstra que ele é um estadista. Descemos todos do palanque e vamos trabalhar pelo país. Muito obrigada por cumprir bem o seu trabalho”, disse Soraya.

O deputado Geraldo Resende destacou que isso demonstra harmonia entre a bancada e o governo federal. “Esses recursos são super importantes. Mostram sintonia da bancada junto aos ministros e junto ao governo federal. Agora, temos de trabalhar para esse país dar certo. Pactuamos junto à ministra Cida Gonçalves e será anunciado, em breve, ainda mais recursos com o lançamento da Casa da Mulher Brasileira, em Dourados. Vejo a simpatia para com esse, que é um dos melhores homens públicos do Brasil”, disse Resende para o ministro Flávio Dino.

Ao finalizar a fala, o ministro Flávio Dino disse que as pessoas não devem colocar as divergências e ideologias políticas acima do Brasil. “Nós temos diferenças, temos divergências, mas não podemos colocar isso acima do nosso país.”

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

