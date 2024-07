Podemos cresce 59,83% e se destaca como partido de maior crescimento em MS

Soraya Thronicke define que partido consolida seu compromisso no Estado

No cenário político atual do Mato Grosso do Sul, o Podemos se consolida como uma força ascendente significativa, registrando um crescimento impressionante de 59,83% em comparação com o período anterior. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral e mostram como esse crescimento coloca o Podemos à frente de outros partidos, destacando-se como o que mais cresceu no Estado.

Sob a liderança da senadora Soraya Thronicke, atual presidente estadual, o partido tem demonstrado um compromisso vigoroso na construção de uma base sólida em diversos municípios. A estratégia inclui a formação de chapas competitivas com pré-candidatos a vereadores, vice-prefeitos e prefeitos, visando fortalecer sua presença e influência em todas as esferas da administração pública.

“O Podemos é um dos partidos que mais cresce no Brasil, e agora, com esse crescimento expressivo no Mato Grosso do Sul, estamos consolidando nosso compromisso com a transparência, competitividade e crescimento político responsável”, destaca a senadora Soraya Thronicke.

Convenção Capital

No último sábado (20), o Podemos-MS deu a largada para as eleições 2024, em Campo Grande. Na oportunidade, a sigla lançou sua chapa proporcional, contendo 30 nomes que disputarão uma vaga para vereador da Câmara Municipal de Campo Grande. Segundo a presidente estadual, a meta é manter as vagas que o partido tem atualmente, com expectativa de fazer mais um. “Em Campo Grande, três. Nós tínhamos três vereadores. Então, a gente quer pelo menos manter, mas as chances são de dois, puxar mais um, três, com o pé no chão”, frisou Soraya.

Presente na convenção na Capital, o pré-candidato Beto Pereira (PSDB) reforçou seu compromisso com o Podemos, destacando a parceria e envolvimento desde o início da pré-campanha, através de reuniões e busca por soluções para os problemas enfrentados pela população. “Durante todo este período de pré-campanha, tivemos a oportunidade de nos aproximar de todos os pré-candidatos a vereadores. Percorremos a cidade, participamos de eventos e nos esforçamos ao máximo para compreender o verdadeiro sentimento da população, a fim de elaborar nosso plano de governo. Conhecemos bem os desafios que Campo Grande enfrenta”, declarou Beto.

Maior concentração de alianças

A pré-candidatura do PSDB/Cidadania, possui o maior arco de alianças entre os pré-candidatos. Além do Podemos, são aliados: PSD, Republicanos, PSB, PL, MDB e Solidariedade. A chapa terá 240 pré–candidatos a vereador e maior tempo de programa eleitoral.

Uma das mais recentes alianças foi firmada com o ex-presidente Bolsonaro (PL), com quem a presidente estadual do Podemos, tem relações rompidas. Apesar deste fato, Tronicke declarou que não terá nenhum problema em subir ao palanque com o ex-presidente para apoiar Beto Pereira (PSDB).

“Fico feliz que tenham acordado, não sei qual foi o motivo de abandonar candidatura própria, não sei. Mas, estou feliz pela candidatura do Beto, quanto mais a gente conseguir agregar, ótimo! E, se tiver que subir no mesmo palanque que ele, eu vou subir, se ele quiser descer, fique a vontade. Problema nenhum”, declarou. (Com Assessoria)

