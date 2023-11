PM realiza parto em banheiro no Parque dos Poderes

Uma equipe da ronda escolar da Polícia Militar de MS, realizou um parto no banheiro do Centro de Multiplo Uso Arquiteto Zuleide Simabuco Higa, localizado no Parque dos Poderes em Campo Grande (MS). Parto ocorreu na manhã de segunda-feira, dia 13.

Os militares foram acionados por um homem que informou que sua esposa estava em trabalho de parto. Assim, a equipe acionou os Bombeiros Militares e se dirigiu ao local indicado, encontrando a mulher sentada em um vaso sanitário, dizendo que seu filho iria nascer.

Assim, foi utilizada uma espécie de colchonete que havia no local e a mulher foi posicionada de forma a facilitar o trabalho de parto. Após alguns minutos e com o auxilio dos policiais militares, a criança nasceu.

A PM-MS durante os cursos de formação, ministra instruções de atendimento pré-hospitalar, sendo primordial para o trabalho dos policiais militares, que estão sujeitos a se depararem como este tipo de situação.

