Cia Pisando Alto apresenta o espetáculo circense ´Gran FinaLLe´ quinta e sexta

Com o projeto ´Circo.Lação´ a Cia Pisando Alto apresenta o espetáculo circense de rua ´Gran FinaLLe´ na quinta (16) às 14 horas e, na sexta (17), às 9h30, na Associação Amigos da Criança e do Adolescente (ACA), para o público em geral, com intérprete de libras. O projeto está sendo realizado com o incentivo do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC), da Fundação de Cultura de MS (FCMS), do Governo do Estado de MS.

“O objetivo do projeto é levar as artes circenses para Campo Grande, Dourados e Corumbá, por meio de oficina de acrobacia para artistas da área (que realizamos em junho na capital), apresentações do espetáculo circense de rua ´Gran FinaLLe´, oficinas circenses para estudantes e intercâmbios com grupos de circo e teatro. Já realizamos as oficinas e as apresentações em Dourados e Corumbá e, agora, finalizamos o projeto aqui na capital”, conta Fran Corona, artista e produtora da Cia.

Espetáculo ´Gran FinaLLe´

Um casal de velhinhos alegres, ativos, engraçados. Ela tem ´memória de elefante´. Ele esqueceu até que é esquecido. Ela tem o pé na realidade, ele vive no ´mundo da lua´. São coloridos e cuidadosos, e estão aguardando os filhos para apresentar um grande espetáculo de circo! É esse o início do enredo do espetáculo ´Gran FinaLLe’, que busca através de algumas técnicas circenses compartilhar um pouco da história de artistas de circo, como acontecia a vida nos bastidores, trazendo à tona os percalços da vida cotidiana de um espetáculo. Sonhando com o passado brilhante ou com uma realidade que não existe, mas sempre sonhando, e esperando seus filhos e netos para apresentar o grandioso espetáculo de circo!

O espetáculo tem direção e dramaturgia de Breno Moroni; atuação por Fran Corona e Moreno Mourão; produção de Fran Corona; figurino, adereço e materiais de cena por Ramona Rodrigues; Costuraria Fleur Confecções, preparação musical de Lucas Rosa e Marcelus Anderson e, tem como artista gráfica Maíra Espíndola. A classificação é livre.

Circulandando

Nos dias 16 e 17 a Cia Pisando Alto realiza a oficina ´Circulandando´ na Associação Amigos da Criança e do Adolescente (ACA). Os encontros trarão uma vivência de introdução das técnicas circenses utilizadas no espetáculo ´Gran FinaLLe´. De forma leve e divertida, os ministrantes Breno Moroni (diretor, dramaturgo, ator e artista circense), Fran Corona (atriz, arte educadora, produtora cultural e artista circense) e Moreno Mourão (arte educador, artista circense, produtor cultural e ator) irão compartilhar um pouco das técnicas circenses e como utilizá-las para compor a cena e contar histórias.

A companhia também vai ´circular pelo ambiente online´ exibindo o espetáculo ´Gran FinaLLe´ em seu canal no Youtube. As exibições virtuais serão nos dias 01, 02 e 03 de dezembro, às 19 horas e, terão recursos de audiodescrição e libras para garantir acesso para pessoas com deficiência auditiva, visual e de locomoção.

Serviço: o projeto ´Circo.Lação´, da Cia Pisando Alto, acontece em Campo Grande nos dias 16 e 17 de novembro. As apresentações do espetáculo ´Gran FinaLLe´ acontecem na quinta (16) às 14 horas e, na sexta (17), às 9h30, na Associação Amigos da Criança e do Adolescente (ACA), na rua Carlos Fernando Zarur Júnior, 102, Taquaral Bosque. A entrada é gratuita! Para ficar por dentro das ações do projeto acompanhe a Cia Pisando Alto pelo Instagram @pisando.alto.

Com informações da assessoria