PL de Naviraí forma executiva para lançar chapa

Na última semana do mês de março, o Partido Liberal (PL) organizou a legenda em Naviraí, com o apoio do deputado federal Rodolfo Nogueira, que também é o presidente estadual da sigla, em Mato Grosso do Sul.

O Partido Liberal (PL), reconhecido nacionalmente por ter como filiado o ex-presidente Jair Bolsonaro, elegeu elevado número de governadores, senadores e deputados, no pleito eleitoral de 2022 e no pleito de 2024 pretende eleger 60% das prefeituras do país.

Em Naviraí, a executiva municipal tem como presidente o advogado Fauze Selem, que pretende formar chapa com prefeito e vereadores.

Para o cargo a chefe do Executivo, a intenção do partido é lançar candidatura para concorrer na cidade, porém, segundo interlocutores da nova executiva, ainda é cedo para divulgação de um provável nome, na disputa.

Por Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

