PL de MS já confirma pré-candidatos a prefeito em 36 cidades

Articulação de Pollon já garante nomes para a futura vereança em todas as eleições do Estado

Missão honesta e que vai se cumprindo, no papel de destacar o PL de Mato Grosso do Sul como um partido de identidade e propósitos. Perto de completar um ano na presidência regional da sigla, Marcos Pollon já possui como balanço, resultados expressivos de uma articulação que impacta em todas regiões do Estado. Há 103 dias para o início da campanha eleitoral, em 45% das cidades sul-mato-grossenses confirma-se uma possível alternativa de nome para representar bem a direita nas convenções municipais que definirá as majoritárias.

“Neste ano meu papel é o de ajudar, um trabalho conceitual de se mostrar a diferença que o PL pode ter em relação aos outros partidos. Seja pelo fato de estar com o Presidente Jair Bolosonaro na sigla, e principalmente o que isso pode significar na nossa forma de fazer política. As eleições municipais é um momento de se debater problemas brasileiros de caráter local, que ganham solução a partir de replicarmos a linha de gestão adotada no Governo Federal, entre 2019 e 2022”, conta Pollon, incentivador de mais de 200 pré-candidaturas, neste momento, seja para vereança ou futuras disputas a prefeito.

Desde que começou a divulgar boletins, com a lista dos eventuais nomes que tentarão a autorização para candidaturas a chapas, o PL registra o maior salto de confirmações, em uma só vez. Ao todo agora, o Partido avisa que disputará o Executivo Municipal em 35 cidades, número bem maior que da última atualização dessa informação, quando ainda eram 20.

Mais 15 confirmam

Tendo o mês de maio, como ponto decisivo para a real confirmação de uma estratégia clara de direita em Mato Grosso do Sul, a expectativa nesse período é que ainda mais dez projetos de majoritária surjam. Veja a lista do PL-MS:

Até 25 de abril

– Alcinópolis: Manoel Nunes

– Amambai: Zé Bambil

– Bataguassu: Dan Veterinário

– Batayporã: Anderson Paes

– Bonito: Jorginho Figueiredo

– Caarapó: Alessandro Paulino

– Campo Grande: Rafael Tavares

– Cassilândia: Marcelo Pelarin

– Corumbá: Pastor André

– Coxim: Salette Bell

– Guia Lopes da Laguna: Drº Max

– Iguatemi: Juliana Lara

– Ivinhema : Adão Gouveia

– Jardim: Lizete Bazzo

– Jateí: Odair Pereira

– Maracaju: Rovilson Corrêa

– Naviraí: Rodrigo Sacuno

– Nova Andradina: Arion de Souza

– Ribas do Rio Pardo: Paulo Tucura

– Sonora: Aurélio, o Careca da Recuperadora

Depois de 5 de maio veja as novas confirmações de pré-candidaturas do PL a Executivo Municipal no Estado:

– Água Clara: Dr. Ludowico

– Aquidauana: Dr. Vitinho

– Antônio João: Adriano Brum

– Bela Vista: Leandro Dindo

– Camapuã: Nelson Valcanaia

– Coronel Sapucaia: Lindo Kefler

– Eldorado: Oseas de Souza

– Inocência: Willian do Incon

– Itaporã: Edilson Bigatão

– Jaraguari: Dr. Luiz

– Paraíso das Águas: Ronivaldo Carvalho

– Porto Murtinho: Elton Atele

– Rio Negro: Seu Milton

– Rochedo: Ronaldo Mazone

– Três Lagoas: Paulo Veron

