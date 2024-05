Vai pegar a BR-163 nesta segunda-feira? Confira quais são os trechos estarão bloqueados e em sistema pare-e-siga

Durante esta segunda-feira (06), as obras na BR-163 continuam em diferentes cidades de Mato Grosso do Sul. Devido os serviços, cinco trechos terão desvio e 15 estão operando com o sistema pare-e-siga, quando uma das faixas é interditada enquanto o fluxo de veículos segue pela outra, de maneira alternada

Todos os trechos estão devidamente sinalizados, mas é preciso que motoristas tenham atenção redobrada ao percorrer a via. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas

Pontos com desvio

São Gabriel do Oeste – entre os kms 620 e 619 e no km 600;

Bandeirantes – entre os kms 588 e 584 e entre os kms 580 e 579;

Dourados – entre os kms 274 e 273;

Pontos com pare-e-siga

Sonora – entre os kms 834 e 833;

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 773 e 770;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 712 e 711;

Campo Grande – no km 460, entre os kms 446 e 444 e entre os kms 427 e 425;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 384 e 383;

Rio Brilhante – entre os kms 329 e 328;

Rio Brilhante/Douradina – no km 307;

Douradina – no km 294;

Dourados – no km 246;

Caarapó – no km 221 e entre os kms 193 e 188;

Itaquiraí – entre os kms 101 e 97;

Mundo Novo – no km 0.

