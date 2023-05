PGR pede prisão de conselheiros do TCE/MS e perda dos cargos

A prisão, a perda dos cargos de conselheiros do Tribunal de Contas d e Mato grosso do Sul além do pagamento de indenização no valor de R$ 106,494 milhões. Essa foi o pedido feito pela vice-procuradora-geral da República, Lindôra Maria Araújo, denunciou os ex-presidentes do Tribunal de Contas do Estado, conselheiros Ronaldo Chadid, Iran Coelho das Neves e Waldir Neves Barbosa, pelo crime de peculato, desvio de dinheiro público.

Conforme a Ação Penal 1.057, protocolada no Superior Tribunal de Justiça, Iran e Waldir teriam desviado dinheiro público por meio do contrato firmado entre o TCE e a Dastaeasy Consultoria e Informática. O contrato foi firmado na gestão do ex-deputado federal e mantido na gestão de Iran.

O ministro Francisco Falcão, em despacho publico hoje, determinou a notificação dos 14 acusados para apresentar a defesa em 15 dias. Eles serão notificados através da Justiça estadual em 20 dias.

