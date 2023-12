Pesquisa mostra que 41,4% da população avalia como bom e ótimo trabalho da Assembleia Legislativa

O trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul foi considerado como ótimo e bom por 41,4% da população. É o que mostra pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência, entre os dias 5 e 12 de dezembro de 2023, em 30 municípios de Mato Grosso do Sul. Para 22,4% dos entrevistados, a atuação do parlamento foi avaliada como regular; 15,2% apontam que é ruim ou péssima, sendo que 21% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Foram entrevistadas 3 mil pessoas em 30 municípios em entrevistas com abordagem pessoal em ponto de fluxo populacional, domiciliar e por telefone, significando que todos tiveram a mesma chance de serem sorteados para responderem ao questionário.

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, lidera o ranking de aprovação, com 10% das citações; Paulo Corrêa teve 8,4%, Lidio Lopes conseguiu 7%, Lucas de Lima alcançou 6,6% e Coronel David atingiu 6,1%.

Já os demais deputados estaduais tiveram os seguintes percentuais de aprovação: Márcio Fernandes (MDB) fez 4%; Mara Caseiro (PSDB) 3,6%; Roberto Hashioka (União Brasil) 3,3%; Professor Rinaldo (Podemos) 3,2%; Neno Razuk (PL) 3,1%; Jamilson Name (PSDB) 3%; Zeca do PT 2,5%; Lia Nogueira (PSDB) 2,3%; Pedro Pedrossian Neto (PSD) 2%; Londres Machado (PP) 1,8%; e Rafael Tavares (PRTB) 1,6%; enquanto 1,5% dos entrevistados disseram outros e 30% não sabem ou não responderam.

