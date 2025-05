Pesquisa Ipespe mostra aprovação de 40% e reprovação de 54% ao governo Lula; economia é principal preocupação dos brasileiros

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem aprovação de 40% da população brasileira, segundo a nova pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), divulgada nesta quarta-feira (21). O levantamento aponta que 54% dos entrevistados desaprovam a gestão, enquanto 6% não souberam ou preferiram não opinar.

Os dados mantêm estabilidade em relação à pesquisa anterior, realizada em março deste ano, quando os mesmos 54% declararam reprovação e 41% disseram aprovar o governo. A variação dentro da margem de erro indica um cenário de estagnação na popularidade do presidente.

A pesquisa revela ainda que a economia segue como o principal ponto de preocupação da população. Para 57% dos entrevistados, a economia brasileira está no caminho errado — um ligeiro recuo de 1 ponto percentual em relação à pesquisa de março. Outros 38% acreditam que o país está no rumo certo, aumento de 3 pontos. Já 5% não souberam ou não quiseram responder à pergunta.

Sobre as expectativas futuras para o governo Lula, 44% acreditam que a gestão irá piorar nos próximos meses, enquanto 39% esperam melhora. Outros 16% acham que o cenário deve permanecer como está.

A percepção das notícias sobre o governo também foi alvo do levantamento. Para 45% dos entrevistados, as reportagens recentes foram desfavoráveis ao governo federal. 28% as consideraram neutras e 19% classificaram como favoráveis. Cerca de 8% não souberam responder.

Entre os temas mais lembrados espontaneamente pelos entrevistados, 30% citaram o escândalo de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e as ações do governo para restituir valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas. A viagem do presidente Lula à China, com a assinatura de acordos bilaterais, foi mencionada por 11% dos participantes.

A pesquisa do Ipespe ouviu 2.500 pessoas em todo o país e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

