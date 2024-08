Pesquisa de ONG revela apoio da população brasileira à ação de Lula pela democracia na Venezuela

Uma pesquisa da ONG Action For Democracy, voltada à promoção da democracia, mostra que a maior parte da população brasileira considera importante a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para garantir a democracia na Venezuela. De acordo com o levantamento, 71% dos brasileiros acreditam ser “muito importante” o papel de Lula em interações com líderes latino-americanos.

O estudo revela que 52% dos entrevistados apoiam totalmente uma postura mais firme de Lula para pressionar Nicolás Maduro, que permanece no poder da Venezuela. A maioria dos brasileiros também acredita que Maduro perdeu a eleição para o opositor Edmundo González: 63% dos participantes compartilham dessa percepção, incluindo 77% dos brasileiros que se identificam como de direita e 62% dos que se consideram de esquerda. Em contrapartida, apenas 15% dos entrevistados afirmam acreditar que Maduro venceu as eleições.

A pesquisa também destaca que 73% dos entrevistados não acreditam que as eleições na Venezuela foram seguras ou que cumpriram os critérios eleitorais adequados. A desconfiança em relação à transparência do processo eleitoral é um ponto de convergência entre diferentes grupos políticos no Brasil.

Atuação de Lula na crise venezuelana

No último sábado (24), o presidente Lula, em conjunto com o presidente colombiano Gustavo Petro, emitiu uma declaração pedindo a publicação das atas eleitorais da última eleição na Venezuela, uma demanda feita desde o término das votações, em julho. A nota conjunta enfatiza que a “credibilidade do processo eleitoral somente poderá ser restabelecida mediante a publicação transparente dos dados desagregados por seção eleitoral e verificáveis”.

A demanda por maior transparência no processo eleitoral venezuelano também foi levada por Lula a líderes da base governista na Câmara dos Deputados em um encontro no Palácio do Planalto, realizado na segunda-feira (26), reafirmando a posição conjunta do Brasil e da Colômbia.

O levantamento da Action For Democracy ouviu 1.515 pessoas entre os dias 10 e 15 de agosto, em 112 cidades de cinco regiões do Brasil. A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais