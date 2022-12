“Pedir não custa nada” diz vereadora após perder licitação

Vereadora de Três Lagoas, Charlene Bortoleto (PDT), conhecida na cidade por defender as causas animais usou suas redes para assumir um suposto erro ao perder a data da licitação das cestas de fim de ano dadas pela prefeitura da cidade para as famílias em vulnerabilidade, e não ter conseguido incluir pacotes de ração para os animais das famílias da cidade, que havia se comprometido e pede contribuição para que possa cumprir sua promessa.

A ação é boa mas chamou atenção da população por ela fazer parte da base do prefeito e ter acesso as datas.

” Pedir não custa nada né… É o seguinte, a prefeitura irá distribuir de novo as cestas de Natal, para aquelas famílias já cadastradas de extrema pobreza em situação de vulnerabilidade. Igual ano passado. Foi uma falha minha admito, pq eu até dei essa ideia de incluir ração nas cestas também, mas não lembrei de cobrar isso alguns meses atrás, e agora já fechou as licitações. Serão mais de 4 mil cestas, e com certeza, muito dessas famílias tem animais. Eu vou por conta própria bater de porta em porta nos comércios, nas indústrias, nos amigos e parentes. Para arrecadar o máximo de dinheiro para comprar ração e incluir nessas cestas. Gostaria de contar com sua ajuda, isso não é para mim, mas para aqueles animais que estão dentro dos quintais passando fome. Você pode me ajudar???”, divulgou em suas redes e por whatsapp a vereadora.

A parlamentar também divulgou que quem quisesse doar a ração ela aceitaria ou através de pix de uma de suas assessoras, assim controlaria para depois prestar contas. . “Sobre as doações de ração, se você puder ajudar comprando a ração pode entregar na câmara municipal no meu gabinete por favor das 07:00 às 17:00 ou se vc puder ajudar mandando o pix, vou passar da minha assessora. E manda o comprovante pra eu ter controle “, reiterou a parlamentar de primeiro mandato.

Charlene é conhecida da população por ter feito parte de um grupo de “protetoras de animais”, ela faz parte da base dos vereadores do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB).

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.