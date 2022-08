PDT entra na coligação do PSDB na Capital

Na data limite dada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dos partidos se manifestarem sobre suas candidaturas e alianças para a eleição de 2022, o PDT nacional manifestou que irá apoiar o PSDB no MS, segundo o Governador Reinaldo Azambuja (PSDB),

O PDT havia ficado de sinalizar com quem iria no MS e a confirmação veio durante a convenção dos tucanos na Capital com a presença do presidente do PSDB Nacional Bruno Garcia.

“Todas as coligações serão respeitadas. O mais importante é que são seis partidos com o compromisso do crescimento do que significa no contexto nacional com atendimento das maiores necessidades da população, é um grupo de partidos e composição majoritária. O presidente Bruno recebeu a ligação do presidente Luppy e que são simpatizantes da candidatura do Riedel e que estarão conosco, sim.”, confirmou o governador ressaltando a necessidade da união dos seis partidos trabalhando em conjunto.

Na Capital o vereador do PDT, Tabosa havia declarado que se o partido decidisse apoiar o PSD ele desistiria de seu mandato, por não apoiar o ex-prefeito Marquinhos Trad. “O PDT tem autonomia em ir com quem ele quiser. O PDT pode apoiar quem ele quiser, eu penso que ele não poderia apoiar o pervertido sexual do Marquinhos, mas eu ainda conversarei internamente” explicou o vereador pelo PDT na Capital, Tabosa.

O PDT tinha um deputado federal, Dagoberto Nogueira que neste ano acabou durante a janela partidária migrando para o PSDB, partido este que no fim contará com o apoio do PDT.

O presidente do PDT MS se posicionou sobre participar da coligação que apoiará Riedel. “O PSDB local enxergou na candidatura de Ciro a única capaz de reverter o artificial cenário de polarização cristalizado para o pleito presidencial. O apoio a Riedel foi natural e vamos caminhar juntos”, afirmou Marcelo Panella, presidente do PDT-MS