Passageiro de MS é preso com 32 kg de drogas. Este fato aconteceu na tarde desta terça feira (27). Trata-se de um homem de 34 anos. Ele foi preso por tráfico de drogas. O flagrante feito aconteceu em um ônibus com origem de Ponta Porã e destino em Mundo Novo.

Esta é mais uma prisão da Operação HÓRUS. A ação realizada por Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) é em parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Tratava-se de um patrulhamento em Amambaí. Mas, quando os policiais abordaram o ônibus, um passageiro se complicou ao tentar explicar sua viagem. Então, as buscas terminaram com duas malas recheadas com 32 volumes prensados de maconha.

Desta forma, o peso total chegou a 32 quilos. Assim, sem nada a perder, o homem entregou todo o trabalho. Esta droga foi pega no Terminal Rodoviário e seria entregue em Santa Maria (RS).

Todavia, vale lembrar. Esta ocorrência esta registrada na Delegacia da Polícia Civil de Amambai. neste mesmo lugar permanece o homem acusado de tráfico de drogas.