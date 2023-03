Parque Estadual do Rio Negro é exemplo no Dia Mundial da água

O Parque Estadual do rio negro foi palco da mensagem do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que usou sua rede social para falar sobre a importância da preservação das águas do Estado, no Dia Mundial da Água.

“Este parque durante o nosso governo, indenizamos uma área de 74 hectares, que é um berçário de criação de peixes, água cristalinas e por isto a importância da preservação. Resolver a criação de parques estaduais como este que mostra beleza do rio miranda e o rio aquidauana. ” defendeu o ex-governador.

Aproveitando a data, Reinaldo exemplificou com um projeto de sua gestão em que defendeu a preservação e permitiu que os rios e peixes fossem protegidos ao se tornar um parque estadual.

