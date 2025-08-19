Para Gerson, filiação de Riedel ao Progressistas fortalece alianças e amplia governabilidade em MS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, participou nesta terça-feira (19), em Brasília, da filiação do governador Eduardo Riedel ao Progressistas (PP), durante a Convenção Nacional do partido. O ato é considerado um dos movimentos políticos mais importantes do ano, reforçando alianças estratégicas e projetando um novo ciclo de governabilidade para o Estado.

A entrada de Riedel no PP simboliza a consolidação de uma base política sólida, voltada aos projetos de desenvolvimento, atrair investimentos e ampliar a presença de Mato Grosso do Sul no cenário nacional.

Para Gerson, a chegada do governador fortalece o partido e contribui diretamente para uma gestão pública mais eficiente. “É com muita honra que recebemos o governador Eduardo Riedel no Progressistas e na Federação União Progressista. Sua chegada engrandece e qualifica a política, trazendo um olhar técnico e moderno de gestão, sempre focado em resultados efetivos para o Estado e para a população. Tenho convicção de que sua presença fortalece ainda mais o partido e contribui para uma política de diálogo, desenvolvimento e crescimento para Mato Grosso do Sul e para o Brasil”, destacou o presidente da ALEMS.

A missão internacional à Ásia, realizada recentemente reforçou a parceria e abriu novas frentes de negócios para o Estado, mostrando o Executivo e Legislativo caminhando juntos em torno de uma mesma agenda de crescimento.

Durante a convenção, o governador Eduardo Riedel destacou a responsabilidade da decisão e a importância de integrar-se ao Progressistas.

“Esse processo foi debatido e amadurecido. Tenho respeito e gratidão pelo meu partido anterior, mas hoje encontro no PP um grupo de lideranças que compartilham dos mesmos valores que me guiam na vida pública. Mato Grosso do Sul tem crescido acima da média nacional, reduzido a pobreza extrema e avançado em inclusão produtiva, educação e desenvolvimento. Venho para o Progressistas com a tranquilidade de que estaremos unidos em torno de um propósito para o Brasil e para o nosso Estado”, afirmou Riedel.

Já a senadora Tereza Cristina ressaltou que a filiação é motivo de celebração para o partido e para o Estado.

“É um dia muito feliz para nós, progressistas, porque agora Mato Grosso do Sul também tem um governador do PP. Eduardo Riedel é um gestor comprometido com governança, transparência e prosperidade, valores que estão na essência do nosso partido. Sua filiação fortalece o Progressistas no Estado e no Brasil, e é uma contribuição fundamental para o futuro político do nosso país”, disse a senadora.