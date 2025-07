Papy diz que rateio do ICMS prejudica Campo Grande

“Acho que Campo Grande tinha que estar fora do bolo da divisão do ICMS. Ter um ICMS fechado pra capital, combinado com os outros prefeitos, e a gente não ficar no rateio do do ICMS. Isso tem prejudicado muito Campo Grande nos seus investimentos”. Disse o presidente da Camara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas, o Papy, ao comentar a respeito do municipalismo desenvolvido pelo governador do estado, Eduardo Riedel, em relação a Campo Grande.

“Eu penso que o municipalismo para a capital ele devia ser feito de outra forma. Por exemplo, na recomposição do ICMS de Campo Grande”. Prosseguiu o presidente da Cãmara da Capital ao justificar que apesar dos investimentos já existentes, a dministração municipal ainda necessita de mais recursos. Para isso, ele sugere a separação de Campo Grande da divisão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos outros municípios, com um ICMS próprio.

O ICMS é um tributo estadual cobrado sobre a venda de produtos, a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, serviços de comunicação e também sobre importações.

O vereadorcitou o exemplo do investimento na pavimentação asfáltica de rodovias. Ele explicou que alguns municípios recebem valor de pavimentação para 40% das vias, enquanto essa porcentagem seria inviável em relação a Campo Grande.

