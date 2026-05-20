Papy celebra resultado da campanha “Seu Abraço Aquece”, que bateu recorde de arrecadação

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto, o Papy, e os vereadores Herculano Borges e Ronilço Guerreiro participaram, na manhã desta quarta-feira (20), do encerramento da campanha “Seu Abraço Aquece”, promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A edição deste ano bateu recorde de arrecadação, ultrapassando 190 mil peças entre agasalhos, cobertores e itens de inverno, que serão destinados a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social em todo o Estado.

De acordo com o Governo do Estado, todos os municípios sul-mato-grossenses terão ao menos uma entidade contemplada. Em Campo Grande, 413 instituições receberão as doações.

Durante o evento, o presidente Papy destacou a importância da mobilização solidária e o engajamento dos servidores públicos na campanha. “A Câmara fez questão de se fazer presente nesse ato para reconhecer o grande papel dos servidores no engajamento dessa campanha, que bateu recordes esse ano. Campo Grande terá 413 instituições atendidas graças a essas doações que auxiliam as pessoas em vulnerabilidade a enfrentar o período de inverno”, afirmou.

A primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, também ressaltou a participação da Câmara Municipal e o alcance social da iniciativa. “Parabenizo o presidente Papy pelo trabalho que vem realizando na Câmara Municipal. Todas as cidades do Estado serão atendidas pela campanha, mas Campo Grande apresenta um volume maior de entidades atendidas e essas doações vão auxiliar muito o trabalho de atendimento”, declarou.

A campanha “Seu Abraço Aquece” mobilizou órgãos públicos, instituições, empresas e a população sul-mato-grossense em uma ampla corrente de solidariedade para amenizar os impactos do inverno às famílias em situação de vulnerabilidade.