Papy aguarda Adriane Lopes para negociar pagamento de emendas às entidades sociais

Presidente da Câmara informou que tem 30 dias antes de colocar o veto da prefeita em análise

A Câmara Municipal de Campo Grande ainda tem quase um mês para poder analisar o veto do Executivo Municipal que barra a destinação de R$ 8 milhões ao Terceiro Setor. Conforme o presidente da Casa de Leis, vereador Papy (PSDB), eles devem esperar atingir o prazo para contestação, já que aguardam um posicionamento da prefeitura.

Caso a Câmara Municipal derrube o veto, a prefeitura teria que informar da onde serão os recursos para o atendimento ao setor já que, conforme justificativa, o veto foi embasado em parecer da Secretaria Municipal da Fazenda, que apontou riscos orçamentários e a falta de repasses estaduais desde 2024.

Os vereadores já se reuniram com a secretária de Finanças, Márcia Hokama, nas últimas semanas, e pelas indicações do vereador, outras conversas deve acontecer até o fim do prazo para o Veto ser levado à Plenário.

Azembuja

A reunião do ex-governador e atual presidente do PSDB em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja com vereadores de Campo Grande nesta semana não trouxe muitas certezas e os parlamentares esperam o movimento dos líderes do Estado para definirem permanência em grupo político que irá se unir ao Podemos, segundo Papy, presidente da Casa, sua decisão tem tendência em acompanhar o líder tucano.

“Quem tesá mais pra baixo tem que esperar o s líderes se decidirem, eu tenho a tendência de acompanhar o governador Eduardo Riedel e o Reinaldo que são os meus líderes, a decisão tem que passar por eles, consolidar o entendimento deles, porque tem eleição para governador tem que escolher bem o partido, os partidos aliados e tudo e a partir disso nos vamos tomar a decisão aqui em baixo”, afirmou Papy.

Questionado se há algum convite ou partido em mente, Papy esclareceu que não abriu conversa com outras legendas e está aguardando o caminho do governador, “para depois seguir”, declaração de consenso por muitas vozes na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, como já reforçado pelo deputado estadual Paulo Corrêa que também espera decisão da liderança.

Por Carol Chaves

