Operário completa 85 anos, olhando para o futuro e sonhando com a elite nacional

O Operário Futebol Clube, está comemorando nesta segunda-feira (21) 85 anos de muitas histórias. O time é o mais antigo de Campo Grande e carrega o título de ser o maior campeão sul-mato-grossense. O Galo alvinegro tem 12 títulos estaduais, quatro deles, antes da divisão do Estado em 1977.

A história e as realizações do Operário mexe demais com a cultura sul-mato-grossense. O primeiro presidente do clube, Plínio Bittencourt, foi líder do movimento de criação do clube que tinha como objetivo, promover a prática esportiva na região.

A profissionalização do Operário Futebol Clube foi no final dos anos 70, quando conquistou o primeiro título Sul-Mato-Grossense de 1979. Logo após, o Galo da Capital, levantou taças em 1980, 81, 83, 86, 88, 89, 91, 96, 97, 2018 e 2022. Pelo time feminino, a equipe se sagrou campeã Estadual em 2021 e 2022.

Segundo os historiadores, em 1958 e 62, o Galo foi campeão mundial. Em 1977 foi um dos anos que entrou na história do clube, o Operário, que era treinado por Carlos Castilho, e tinha na equipe, o Manga, um dos maiores goleiros brasileiros de todos os tempos, chegou à semifinal do Brasileirão daquele mesmo ano, mas foi eliminado pelo São Paulo, em uma partida polêmica que entrou na história do campeonato nacional.

Os anos foram se passando e os momentos de glória acabaram ficando na memória dos torcedores mais apaixonados. Nos tempos atuais, o clube participou em 2023 do campeonato brasileiro da Série D, onde terminou na oitava posição de seu grupo.

Questionado sobre o momento atual o clube, o presidente do Operário Futebol Clube, Coronel Nelson Antonio, encara esta temporada como um aprendizado para o futuro do Galo da Capital. “A nossa participação na Série D deste ano nos ensinou muito, primeiro pela necessidade premente de estruturar o clube fisicamente. Termos onde treinar e jogar é fundamental para que o clube possa alçar novas conquistas.”

Lembrando das dificuldades encontradas nesta temporada, o presidente do Operário relatou sobre as ambições do clube, sempre olhando para o futuro. “É uma responsabilidade muito grande. Sou operariano desde criança e vivenciei as grandes conquistas do Operário. Tenho a missão e a oportunidade de reconstruir essa história e colocar nosso clube novamente no cenário do futebol brasileiro.”