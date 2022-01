Olavo de Carvalho será enterrado em pequena cidade do interior dos EUA

RAFAEL BALAGO

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) – O escritor Olavo de Carvalho terá seu funeral realizado em Petersburg, cidade de 31 mil habitantes na Virgínia, Estados Unidos, perto de onde ele morava. O funeral está marcado para 15h (17h em Brasília), segundo a empresa funerária que organiza a cerimônia. Ele será enterrado no cemitério St. Josephs.

No obituário divulgado pela empresa, Olavo foi apontado como morador do condado de Dinwiddie, que fica ao lado de Petersburg. O aviso diz que sua morte ocorreu no John Randolph Medical Center, em Hopewell. As duas cidades ficam nos subúrbios de Richmond, capital da Virgínia.

O livro virtual de condolências tinha apenas um depoimento. “Não existe algo como um grande professor, há apenas grandes estudantes. Obrigado por demonstrar isso de forma tão generosa e com tanta alegria”, escreveu David Frank Van Develder, de Richmond.

Olavo morreu na segunda (24), aos 74 anos. O falecimento foi anunciado pela família nos perfis oficiais do escritor nas redes sociais, sem informar a causa. A filha do escritor Heloísa de Carvalho afirmou que o pai morreu em decorrência da COVID-19. Já o médico particular de Olavo, Ahmed Youssif El Tassa, nega.

Ao jornal O Globo ele afirma que o escritor morreu em decorrência de insuficiência respiratória aguda causada por quadro de enfisema pulmonar associado à insuficiência cardíaca congestiva, à pneumonia bacteriana e a uma infecção generalizada. A Folha procurou o hospital que atendeu Olavo, mas não obteve resposta sobre a causa da morte.