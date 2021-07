Novo campus da UEMS é no Bairro Moreninha I

Foi confirmada a instalação do segundo polo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), no Bairro Moreninha I, em Campo Grande (MS), no período noturno, na Escola Estadual Waldemir de Barros.

A iniciativa do projeto atende às solicitações dos acadêmicos da UEMS, que residem no referido bairro, por encontrarem muitas dificuldades em frequentar as aulas no campus da UEMS (saída para Rochedo) devido à distância.

Para o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, a ação representa a descentralização da educação de qualidade, que afirma ser este, o caminho transformador para a sociedade. “É um poder de transformação. Parece um gesto pequeno mas traduz a força do ensino na trajetória pessoal. Em pouco tempo, o Governo do Estado entregou a sede da UEMS, priorizando a qualidade e de forma totalmente estruturada em Campo Grande e agora estamos aqui nas Moreninhas para inaugurar esta nova estrutura e aproximar o acesso ao ensino superior para os moradores deste bairro”.

Vereador Professor Juari

Durante o evento, o Vereador Professor Juari (PSDB), relatou que essa ação é uma satisfação. “Nós, professores, acreditamos no protagonismo dos estudantes e sabemos que estes precisam estar preparados. Nosso propósito não é apenas entregar para o mundo os estudantes depois do ensino médio; o intuito da educação é encaminhar a cada acadêmico, uma visão de mundo e de cidadania”.

“A Escola Estadual Waldemir de Barros foi escolhida para o ser o Projeto Piloto por experiências anteriores que deram certo e pela confiança e credibilidade na educação”. Por fim, o vereador ressaltou que se coloca à disposição para apoiar e incentivar o projeto.

O reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho, destacou que a medida é também um estímulo a todos os integrantes da instituição. “Estamos falando com o coração. É muito importante o apoio do Governo do Estado a este projeto. Vamos lutar para o quanto antes realizar este sonho”, ressaltou.

rotatividade

A secretária de Educação, Cecilia Motta, esclarece que ficou feliz com ação. “Saber que a UEMS vai ofertar cursos com rotatividade, aqui na região das moreninhas, é uma grande alegria, pois chega um momento que o mercado exige esta ação. Nós sabemos que só se alcança um objetivo tão grande como esse, quando conseguimos dividir compromissos, responsabilidades, e aí sim a conseguimos ter um avanço, uma melhoria na qualidade de vida”, ressaltou.

Conforme a Universidade, a iniciativa não implica na contratação de novos professores; porém, será realizado um estudo com a comunidade escolar para conhecer a demanda e avaliar quais cursos podem ser oferecidos no local (por módulos).

A Escola indicada pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED), foi a EE Waldemir Barros da Silva, uma das primeiras unidades da Rede Estadual de Ensino (REE) a fazer parte do Programa Escola da Autoria, que trabalha com a oferta do Ensino em Tempo Integral, ainda no ano de 2016. Neste ano, a escola que foi reformada por completo em 2018, é a responsável por atender mais de 330 estudantes matriculados no Ensino Médio Integral, Cursos de Qualificação e Cursos Integrados ao Médio.

Assessoria de Imprensa Vereador Professor Juari