Nos 30 anos da Guarda Municipal, Gianni Nogueira reforça valorização da segurança pública em Dourados

A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, participou na manhã desta segunda-feira da solenidade comemorativa pelos 30 anos de criação da Guarda Municipal, evento que reuniu autoridades, vereadores e integrantes da corporação.

Durante a cerimônia, Gianni destacou a importância da Guarda Municipal como um dos pilares da segurança pública e da proteção social no município. Criada em 15 de dezembro de 1995, por meio da Lei Municipal nº 2.029, a instituição consolidou-se ao longo de três décadas pelo trabalho preventivo, pelo apoio às forças de segurança e pelo cuidado diário com a população.

Atualmente, a Guarda Municipal de Dourados conta com 188 agentes, sendo 143 homens e 45 mulheres, que atuam na proteção do patrimônio público, no trânsito, em bases comunitárias, na Ronda Escolar Comunitária, em projetos sociais e em ações integradas com outras forças de segurança.

A vice-prefeita também ressaltou avanços recentes da corporação, como a Patrulha Maria da Penha, criada pela Lei Municipal nº 5.335/2025, que realizou 555 atendimentos em apenas três meses, além da implantação de um posto base da Guarda Municipal na UPA, ampliando a segurança na rede municipal de saúde.

Ao final, Gianni Nogueira parabenizou os homens e mulheres da Guarda Municipal pela dedicação e compromisso com Dourados, reafirmando a importância da valorização institucional da corporação e do fortalecimento contínuo da segurança pública no município.

