No Paraguai, Adriane Lopes reforça papel de Campo Grande na Rota Bioceânica

Em agenda oficial no Paraguai nesta quarta-feira (5), onde se reuniu com o presidente eleito Santiago Peña, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, voltou a reforçar o papel estratégico de Campo Grande na consolidação da Rota de Integração Latino Americana (RILA).

Por sua localização geográfica central em relação ao corredor rodoviário, pela oferta de recursos humanos e oportunidades de negócios, a Capital sul-mato-grossense é o local ideal para a instalação de escritórios de negócios, centros de apoio e de logística para a operacionalização deste novo eixo de desenvolvimento.

A Prefeita afirma que Campo Grande está se preparando para ser um hub logístico e centro de distribuição de mercadorias, gerando economia e eficiência para atender as empresas brasileiras e dos demais países, como o Paraguai, que se beneficiarão deste caminho para curso dos países asiáticos, grandes importadores de grãos, fibras, proteínas e minérios brasileiros.

O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, assumiu durante o encontro, o compromisso de parceria do seu país com Campo Grande. “Minha atenção estará muito mais focada em departamentos [estados] que fazem limite com o Paraguai. Vou dedicar muito da minha atenção no processo de integração com estes países. E acredito que o maior projeto de integração seja a hidrovia. Vamos caminhar juntos nos próximos anos para que Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Paraguai, juntos, tenham mais possibilidades comerciais. Já tenho inclusive um convite da Prefeita Adriane para, em breve, visitar à Capital de MS”.

Participaram da reunião em Assunção, o embaixador brasileiro no Paraguai, José Antônio Marcondes, o governador Eduardo Riedel, o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro; os deputados estaduais Paulo Correa e Lídio Lopes e a subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos de Campo Grande, Catiana Sabadin.

Adriane Lopes salienta que a economia de Campo Grande dará um salto positivo com a viabilização da Rota, que deve estar operacional em dois ou três anos, mas que começa ser preparada desde já. Prova disso foram as rodadas de negócios realizadas durante a Expogrande 2023, que reuniu delegações de diversos países, tais como Argentina, Bolívia, Paraguai, Portugal, Itália, Luxemburgo e Chile.

Campo Grande é a 14ª Capital mais populosa do Brasil, com 897 mil habitantes, tem um PIB superior a R$ 30 bilhões, sedia 122.787 empresas ativas, sendo mais de 2.200 indústrias.

Outro dado muito importante é que a Capital de Mato Grosso do Sul ocupa o primeiro lugar entre as 26 do país e o Distrito Federal, em menor taxa de desocupação. Com taxa de 3,4%, Campo Grande assume a liderança registrando o menor número para um 1° trimestre desde que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou a divulgação da Pesquisa por Amostra de Domicílios Trimestral (PNAD-T).

“Assumimos a primeira posição entre as capitais mostrando que somos a que mais avança na oferta e em políticas de promoção de Oportunidades, e que estamos nos transformando em um polo de crescimento e de geração de novos negócios. No ano passado ampliamos em mais de 10 mil o número de empresas ativas e seguimos crescendo, o resultado não poderia ser outro senão bons números de empregabilidade”, indica a prefeita Adriane Lopes.

Polo de conhecimento com diversas instituições de ensino superior, a Capital está em 1º Lugar em segurança no Ranking Connected Swart Cities e é apontada como a 7ª Melhor Capital para se viver do Brasil, além de ser reconhecida como Cidade Árvore do Mundo (Cities of the Word) e é a 1ª no Ranking de Serviços e Cidades Inteligentes.

Para captar as oportunidades geradas pela Rota Bioceânica, Campo Grande abre 20 cursos presenciais e 80 cursos on-line para mais de 10 mil jovens que quiserem se capacitar, notadamente visando às oportunidades de mercado que a Rota Bioceânica trará.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram