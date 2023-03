No dia da Síndrome de Down, Victor Rocha lembra a necessidade de inclusão

Autor da lei nº 6.940, de 7 de outubro de 2022, que institui o Dia Municipal da Síndrome de Down em Campo Grande/MS, o vereador Dr. Victor Rocha (PP), destacou, na terça-feira (21), a necessidade da inclusão das pessoas com síndrome de Down, na sociedade.

“Antigamente, essas pessoas eram retiradas do convívio, porém, agora temos que pensar na inclusão, tanto na escola, como no mercado de trabalho. Enfim, temos que pensar em políticas públicas que sirvam de instrumento para melhorar a qualidade de vida dessa parcela da população”, ponderou Dr. Victor Rocha.

A data de 21 de março tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, o seu bem-estar e a inclusão das pessoas com síndrome de Down na sociedade. A síndrome de Down não é uma doença, mas uma mutação do material genético humano, presente em todas as raças.

“Para as pessoas com a síndrome de Down, o apoio da família e o acesso à educação, saúde, esporte, lazer, trabalho, entre outras atividades, são fundamentais para um melhor desenvolvimento e inclusão social”

defendeu o parlamentar progressista. Dr. Victor Rocha também destacou o trabalho realizado pela escola Juliano Varela que, neste dia 21 de março, realizou a "Caminhada pela Inclusão: Ninguém fica para trás!". "Nosso respeito e admiração ao trabalho realizado pela escola Juliano Varela, em nome da fundadora e ex- -presidente da Associação, Malu Fernandes, deixo registrado meu respeito e admiração. Coloco-me à disposição da entidade, como vereador e como médico", afirmou.

A associação Juliano Varela, criada em 28 de janeiro de 1994, promove programas para o pleno desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down, espectro autista e microcefalia, por meio de atendimento médico, ações de inclusão social e educacionais, se tornando uma instituição sem fins lucrativos.

Para atingir seu objetivo, de preparar essas pessoas para serem incluídas na sociedade, por meio do desenvolvimento de suas habilidades, a Juliano Varela oferece atendimento familiar, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e assistência social.

