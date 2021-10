Fim de semana com mais um protesto contra Bolsonaro em Campo Grande

Neste sábado (2), grupos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro vão às ruas novamente para pedir o impeachment do presidente. O ato terá início às 9h na Praça do Rádio, na Avenida Afonso Pena.

Entre as reivindicações propostas no ato está a defesa do passaporte da vacina, que foi o motivo do debate em audiência pública nesta semana na Câmara Municipal de Campo Grande. O projeto segue em discussão, mas não tem data para ser votado.

Alta dos preços dos alimentos, comida no prato, mais emprego, vacina para todos e voto contrário pela reforma administrativa da PEC 32 são alguns dos assuntos propostos a serem falados na manifestação.

“O povo não merece tanta morte, tanto descaso. Tem gente com fome, morrendo e Bolsonaro só se preocupa em acabar ainda mais com o Brasil”, esclareceu a Frente Fora Bolsonaro MS, em uma rede social.

Além desse grupo, a CUT-MS (Central Única dos Trabalhadores de MS) e a Frente Brasil Popular também estarão no ato.