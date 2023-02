Nelsinho evita confirmar que irá migrar ao PP após voto em Marinho

O senador Nelsinho Trad (PSD) evitou confirmar rumores de que estaria de saída do PSD rumo ao Progressistas. A conversa de bastidores vem após o senador declarar voto para o presidente do Senado em Rogério Marinho (PL-RN), em vez do colega de bancada, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O indicativo de aproximação com o PP teria partido da boa relação que Nelsinho tem com a senadora bolsonarista Tereza Cristina, presidente regional do PP em Mato Grosso do Sul. O jornal O Estado questionou se o senador declarou voto em Marinho com a intenção de agradar aos eleitores bolsonaristas de MS, visando as eleições de 2026.

Em resposta curta, ele disse que o determinante foi o alinhamento político do senador, que é parecido com o dele. Rogério Marinho foi nome indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao qual Nelsinho também declarou voto na eleição passada e que tem grande parcela do eleitorado no Estado. “Votei no senador Rogério Marinho por estar alinhado com o campo político que acredito e procuro pautar em meu mandato”, disse o parlamentar Em vídeo na rede social, o parlamentar enfatizou que o Senado está dividido e que Pacheco não ganhou com percentual grande de diferença. “Infelizmente o candidato que a gente apoiava não conseguiu vencer.

O sistema aqui é muito forte, mas o presidente que ganhou Rodrigo Pacheco não obteve mais que 50 votos, ou seja, ele bateu nos 49 votos. Oito a mais da maioria necessária. Estamos divididos, isso é evidente.” Passadas as eleições, com a derrota de Jair Bolsonaro, o senador que já era próximo da senadora Tereza Cristina foi visto acompanhando a parlamentar pelos corredores do Congresso Nacional. Nisso, já fora levantada a probabilidade de ele migrar ao PP, já que deve tentar reeleição ao cargo em 2026.

Indagado sobre se existe a vontade de mudar de partido e chances de se filiar ao Progressistas, Nelsinho não confirmou, mas também não negou. “A senadora Tereza chegou ao Senado e senta ao meu lado na bancada do MS. Trabalharemos juntos pelo nosso Estado.” A senadora Tereza Cristina foi questionada via assessoria se fez algum convite de filiação e a resposta foi negativa. Em 2026 é prevista dobradinha ao Senado com Vander Loubet (PT) e o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Assim, Nelsinho já estaria pensando nos eleitores a longo prazo, já que serão abertas duas vagas.

