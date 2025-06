Naviraí sedia etapa do MS Ativo Municipalismo com foco em soluções para os municípios

Evento reúne lideranças e servidores públicos de sete cidades da região para discutir desafios em áreas como Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico

Representantes de sete municípios do sul de Mato Grosso do Sul participam nesta quarta-feira (5) da quarta etapa do programa MS Ativo Municipalismo, realizado em Naviraí. A ação é coordenada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Governo (Segov) e da Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo (Segem), com o objetivo de fortalecer a cooperação técnica entre os poderes locais e o Estado.

A programação teve início pela manhã com uma solenidade no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Naviraí (ACEN), que reuniu cerca de 200 pessoas, entre autoridades, gestores e servidores públicos. Estavam presentes prefeitos, vices e vereadores de cidades como Juti, Itaquiraí, Jateí, Deodápolis, Glória de Dourados e Novo Horizonte do Sul.

Durante os discursos, o secretário-executivo da Segem, Thaner Nogueira, destacou a lógica de funcionamento do programa. Segundo ele, a plataforma digital do MS Ativo é uma ferramenta decisiva para impulsionar as propostas regionais. “Os projetos que estiverem na plataforma vão andar mais rápido”, afirmou. Ele também lembrou que o programa foi idealizado pelo atual governador quando ainda era secretário de Governo. “Ele é um diplomata, não vai ter opressão, o conceito é de apoio, mas o pulo do gato é o monitoramento”, disse.

Thaner apresentou ainda o Mapa Estratégico do Governo de Mato Grosso do Sul e defendeu a apropriação coletiva do plano. “Lavagem cerebral mesmo, porque tem que ser conhecido por todos”, afirmou. Ao comentar dados sociais do Estado, disse que os índices de extrema pobreza estão próximos de 1%, segundo estimativas do IBGE, mas ponderou: “Tem coisa para ajustar”. Ele acredita que se o recurso destinado para a área chegasse só a quem precisa, a extrema pobreza estaria erradicada no Estado.

Além da parte institucional, o evento se desdobra no período da tarde em oficinas técnicas voltadas a cinco áreas: Saúde, Educação, Assistência Social, Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico. A proposta é discutir desafios e buscar adesão dos municípios a pelo menos uma das metas definidas. “São seis desafios, sendo dois na Saúde, dois na Educação, um na Assistência Social e um no setor de Desenvolvimento Econômico – Ambiente de Negócios. Que os municípios possam aderir a pelo menos um desafio”, explicou Thaner.

Também participaram da abertura o secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha; o chefe de gabinete do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), Dorival Betini; a secretária-adjunta de Governo, Ana Carolina Nardes; o prefeito de Naviraí, Rodrigo Sacuno; e o presidente da Câmara Municipal, Daniel Moretto.

A comitiva estadual foi recebida por lideranças locais, como a vice-prefeita Telma Minari, a coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres e primeira-dama Naiza Capuci Sacuno, além de secretários e servidores de várias pastas da gestão municipal.

O MS Ativo Municipalismo já está em sua quarta fase e busca promover uma gestão pública mais eficiente, orientada por dados e com foco no desenvolvimento regional. Ao longo do ciclo anterior, mais de 700 técnicos participaram das atividades, somando cerca de 20 horas de capacitação. “Isto é mais para os técnicos. Para a população o importante é o resultado”, concluiu Thaner Nogueira.

