Naviraí fecha o mês de junho com saldo positivo na geração de empregos e ocupa o 3º lugar em MS

Naviraí segue avançando com força no desenvolvimento econômico e na empregabilidade. De acordo com dados divulgados pelo CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e Emprego, o município encerrou o mês de junho de 2025 com saldo positivo de 163 novos empregos com carteira assinada, ocupando o 3º lugar no ranking estadual entre as cidades que mais geraram empregos no período.

O resultado, mais uma vez, reflete a ação efetiva da Prefeitura de Naviraí, por meio da Casa do Trabalhador, vinculada à Gerência Municipal de Assistência Social (GEAS). O órgão tem sido peça-chave na captação de vagas, cadastramento de trabalhadores, encaminhamentos e promoção de capacitações voltadas à inclusão no mercado de trabalho.

Segundo a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (FUNTRAB), com base em informações do IBGE, os setores que mais contribuíram para esse desempenho foram o comércio, a agroindústria e os serviços, tanto na zona urbana quanto na rural.

“A geração de empregos é uma prioridade da gestão municipal. Esses números comprovam que estamos no caminho certo, com ações estratégicas, proximidade com o empresariado local e foco na qualificação profissional”, afirma Claudemir dos Santos Silva, gerente da Casa do Trabalhador.

Com esse desempenho, Naviraí reafirma seu compromisso com o desenvolvimento local e com o fortalecimento das políticas públicas que garantem dignidade, oportunidade e renda para a população.

