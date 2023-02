Na primeira audiência pública do ano, vereadores debatem Lei Municipal de Saúde Mental

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande promovem nesta segunda-feira (06), à primeira audiência pública do ano, para discutir o tema “A saúde mental que queremos para Campo Grande – Lei das Diretrizes da Saúde Mental”. O debate será realizado a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, sede da Casa de Leis.

A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Saúde da Câmara, composta pelos vereadores Dr. Victor Rocha (presidente), Dr. Loester, Dr. Jamal e Tabosa.

“Convidamos usuários e trabalhadores da Saúde Mental de Campo Grande para participarem desse importante debate que visa trazer melhorias para o serviço oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Capital”, Victor Rocha, presidente da comissão.

Dados da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), apontam que a Rede de Saúde Mental é composta por 6 CAPS, sendo 4 CAPS III, 1 CAPS A.D IV, 1 CAPS Infanto Juvenil; 1 Ambulatório de Saúde Mental, 1 Unidade de Acolhimento Adulto, 1 Unidade de Acolhimento Infantil e 4 Residências Terapêuticas.

Em média são realizadas 1,3 mil consultas ambulatoriais de saúde mental e 2 mil atendimentos por mês no Caps, a Rede possui 101 leitos para atendimentos de pacientes com problemas psiquiátricos ou usuários de álcool e drogas.

Lei Municipal de Saúde Mental

Sancionada no dia 13 de janeiro, a Lei Municipal de Saúde Mental visa estabelecer diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial para Pessoas Acometidas de Sofrimento e Transtorno Mental no Município de Campo Grande.

Para o Vereador Dr. Victor Rocha, autor da lei, a sanção representa um avanço nas políticas públicas voltadas a saúde mental.

“Com certeza é uma grande conquista, ter a Lei 7.000 de 13 de janeiro de 2023 publicada, além de um ganho para o município de Campo Grande, principalmente para os pacientes que são acometidos de sofrimento mental, seja com uma doença mental ou em função de abuso de álcool e drogas. É muito importante esse fortalecimento das ações da rede do psicossocial”, destacou.

Conforme a lei, os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental de são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à etnia, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, constituição familiar, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno.

