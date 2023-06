Municipalismo – Governador recebe comitiva de Laguna Carapã

O governador Eduardo Riedel recebeu no final da manhã desta quarta-feira (28) o prefeito do município de Laguna Carapã, Ademar Dalbosco, acompanhado de vereadores e secretários dentro do projeto de estar ligado as demandas e dando sequencia ao municipalismo x governo.

Na oportunidade, o prefeito Ademar agradeceu o apoio que o Governo do Estado vem prestando ao municipio e cidadãos lagunenses. “As obras sob a responsabilidade do município e do Estado estão bem adiantadas”, adiantou o prefeito.

O chefe do executivo municipal, junto com sua comitiva, fez alguns encaminhamentos com relação a novas intervenções e benfeitorias na cidade. Riedel recebeu os pedidos e respondeu que o Governo vai analisar a viabilidade das propostas. “Temos o compromisso com 100% da pavimentação asfáltica nos municípios do Estado e a finalização das obras, principalmente, no Distrito de Bocajá”, afirmou.

