“Muita dor”, diz Bolsonaro sobre morte da deputada federal Amália Barros

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou, na manhã deste domingo (12), pelo X (antigo Twitter), sobre a morte da deputada federal Amália Barros (MT), que era vice-presidente nacional do PL Mulher e presidente do PL Mulher de Mato Grosso.

“Com muita dor informo o passamento da nossa amiga e irmã Deputada Federal Amália Barros de Mato Grosso. Deus, em sua infinita bondade, a receba e conforte seus familiares e amigos”, escreveu Bolsonaro na rede social.

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também se manifestaram.

“Quero expressar meus sentimentos à família e aos amigos e amigas da nossa querida deputada Amália Barros, uma jovem lutadora pelas causas do Mato Grosso e da visão monocular”, escreveu Lira no X.

“Ainda sem ter assumido o mandato, me procurou na Câmara para aprovação da Lei 14.126/21, da qual foi incansável articuladora e que classifica a visão monocular como deficiência sensorial e estende os mesmos direitos e benefícios previstos para pessoas com deficiência. Conquista ímpar para o segmento”.

Lira ainda decretou luto oficial na Câmara, por um dia, por causa do falecimento.

Já Pacheco disse ter recebido a nóticia da morte “com pesar”. “A parlamentar marcou sua breve carreira política pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Envio meus sentimentos aos familiares e aos amigos da deputada”, acrescentou.

Amália morreu aos 39 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada em sua página oficial no Instagram na madrugada deste domingo (12). Ela estava internada no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista, desde o dia 1º de maio, depois de ser submetida a uma cirurgia para retirada de um nódulo no pâncreas.

Em 9 de maio, ela passou por um procedimento adicional de radiointervenção. No dia 10, um boletim médico da unidade de saúde informou que a parlamentar encontrava-se em estado grave e sob cuidados intensivos. Já uma nota publicada em seus Instagram no sábado (11) informou que a parlamentar faria uma nova cirurgia para tratar de complicações no fígado e que Amália seguia em estado grave e sob cuidados intensivos.

“Estou sem chão… minha amiga.. irmã querida”, escreveu o deputado federal Zé Trovão (PL-SC) em comentário no Instagram. “Meu Deus! Quanta tristeza! Que Deus a receba de braços abertos”, pontuou o deputado Gustavo Gayer (PL-GO). Nos Stories, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro escreveu: “Vou te amar para sempre, minha amiga. Você está nos braços do nosso Pai”.

