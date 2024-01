MST completa 40 anos de ativismo pela reforma agrária no Brasil

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) comemora quatro décadas de existência, marcadas por uma persistente busca pela Reforma Agrária Popular e pelos direitos dos trabalhadores rurais no Brasil. A trajetória do MST remonta ao 1º Encontro Nacional, realizado em 1984, em Cascavel, Paraná, consolidando-se como um movimento social que herda suas raízes da luta ancestral dos povos originários, campesinos e quilombolas.

O movimento destaca-se por sua dedicação à resistência e à conquista de melhorias nas condições de vida no campo e na cidade. Durante esses 40 anos, o MST enfrentou desafios consideráveis, resistindo e denunciando questões como o latifúndio, o liberalismo, o conservadorismo e a violência política.

O foco principal do MST permanece na urgência de democratizar o acesso à terra como uma medida essencial para construir um projeto popular para o Brasil. A Reforma Agrária é considerada pelos membros do MST como uma das chaves para alcançar essa transformação social tão almejada.

Neste aniversário, o MST convida todos que apoiam a causa da Reforma Agrária a se unirem na reflexão sobre as conquistas alcançadas e nos desafios que ainda se apresentam. A jornada à frente é longa, e o movimento reafirma seu compromisso em construir histórias coletivas na busca por uma sociedade mais justa e equitativa.

Guilherme Boulos foi um das diversas figuras politicas que parabenizou o movimento:

Parabéns aos companheiros do MST pelos 40 anos de luta pela reforma agrária! 🌾🚩 O movimento mostrou que produzir de forma sustentável é possível e se tornou referência internacional em agroecologia e alimentos orgânicos. VIVA O MST! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 22, 2024

A Deputa Federal Camila Jara, postou em sua rede social sua homenagem ao MST:

São 40 anos de resistência, trabalho sério e a satisfação de produzir alimentos saudáveis e livres de veneno para o povo brasileiro.

VIVA O MST! 🌱❤️#MST40ANOS pic.twitter.com/P2BYMN0q7c — Camila Jara (@camilajarams) January 22, 2024

